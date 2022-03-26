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В Ростове жители не ходят на улицу из-за собак, а власти назначили главу потребрынка

26 марта 16:01
Фото: pixabay.com
В Ростовской области перепивших военных отправили под арест, а в Ростове назначили нового главу департамента потребрынка, пока горожане не ходят на улицу из-за агрессивных собак. Главные события дня в RostovGazeta.

Истина — в вине, здоровье — в воде

Пресс-служба Новочеркасского гарнизонного военного суда сообщила, что к ответственности привлекли двух военных, которых уличили в распитии алкоголя во время службы.

Сообщается, что оба мужчины были в наряде на КПП 11 марта, когда решили немного выпить и попались на глаза своему непосредственному начальству.

Фото: archive.mil.ru

Военнослужащие тут же признали собственную ошибку и рассказали о своем походе в продуктовый магазин, где они купили пива, которое в дальнейшем выпили на службе.

Всего спустя полчаса на место прибыли военные полицейские, которые сопровождали мужчин на медицинское освидетельствование. Оба мужчины проведут на гауптвахте 17 суток.

Карьерный рост

В пресс-службе правительства Ростовской области объявили о назначении директора департамента регионального потребрынка Алексея Панкратова.

Новый глава госструктуры родом из Новочеркасска, ему 40 лет. Сообщается, что мужчина стал преемников Ирины Гелас, которая покидает должность по завершению действия контракта.

Фото: videos.pexels.com

Власти рассказали, что высшее образование мужчины ориентировано на два профиля — экономику и математику, а сам Алексей Панкратов имеет звание кандидата экономических наук и 10-летний опыт работы в Министерстве сельского хозяйства Ростовской области.

Проблемы кинофобии

Ростовчане рассказали, что территорию района Мясникован терроризирует стая агрессивно настроенных собак, которые пугают местных жителей.

Горожане сообщили, что проблемы начались еще в прошлом году, но с приходом тепла собаки стали только наглее, агрессивнее, и их стало еще больше.

Фото: Pexels.com

«За последние два месяца покусали уже двоих детей. Эта стая может без разбора кидаться на людей и домашних животных», — сообщают испуганные ростовчане в соцсетях.

В обсуждении указано, что животных чаще всего замечают у переулка Дубовского, и теперь жители этого района просто опасаются свободно передвигаться по улице без перцовых баллончиков и других средств самозащиты.

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