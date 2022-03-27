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Красный Крест опроверг заявление о принудительной эвакуации украинцев в Ростов

27 марта 15:12
Фото: pixabay
Международный комитет Красного Креста (МККК) не согласился с обвинением о принудительной эвакуации беженцев из Украины в пункт, который планируется открыть в Ростове, говорится в заявлении организации.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев выступает против того, чтобы Красный Крест открывал в Ростове свой пункт, в который якобы доставляют «незаконно похищенных» граждан Украины.

В сообщении МККК говорится, что они никогда не оказывали помощь в организации или проведении насильственной эвакуации.

«Мы не поддержим никакие действия, которые идут вразрез желаниям людей»,— говорится также в сообщении.

Ранее руководство Красного креста попросило у министра иностранных дел Сергея Лаврова разрешение на открытие в Ростове офиса. По словам главы МККК Петера Маурера, это место будет хорошей стартовой точкой для работы организации и поможет в улучшении качества гуманитарной помощи пострадавшим мирным жителям.

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