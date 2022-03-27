Красный Крест опроверг заявление о принудительной эвакуации украинцев в Ростов

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев выступает против того, чтобы Красный Крест открывал в Ростове свой пункт, в который якобы доставляют «незаконно похищенных» граждан Украины.
В сообщении МККК говорится, что они никогда не оказывали помощь в организации или проведении насильственной эвакуации.
«Мы не поддержим никакие действия, которые идут вразрез желаниям людей»,— говорится также в сообщении.
Ранее руководство Красного креста попросило у министра иностранных дел Сергея Лаврова разрешение на открытие в Ростове офиса. По словам главы МККК Петера Маурера, это место будет хорошей стартовой точкой для работы организации и поможет в улучшении качества гуманитарной помощи пострадавшим мирным жителям.