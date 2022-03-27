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«Рыба скоро станет роскошью»: ростовчане возмущены из-за запрета на вылов рыбы

27 марта 15:15
Фото: 1mediainvest.ru
Введение ограничений на рыбную ловлю в Ростовской области обсудили жители Ростова в соцсети.

«Что за границей не так? Рыба за адекватные деньги. У нас она скоро роскошью станет», - пишет жительница Ростова.

Более опытные рыбаки знают, что подобные ограничения вводят каждый год.

«Так это каждый год», - сообщает ростовчанин.

Впрочем некоторые жители города называют места, где рыбаки ставят сети на свой страх и риск.

«Планировала на майские на Маныч. Эх... зачем только удочку карбоновую купила», - сокрушается пользовательница сети.

Напомним, с 1 апреля в Ростовской области введут ограничения на вылов рыбы. Это связано с нерестом. Ограничения будут действовать до 31 мая. На этот период будет усилен мониторинг водоемов регионов.

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