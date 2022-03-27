«Рыба скоро станет роскошью»: ростовчане возмущены из-за запрета на вылов рыбы

«Что за границей не так? Рыба за адекватные деньги. У нас она скоро роскошью станет», - пишет жительница Ростова.
Более опытные рыбаки знают, что подобные ограничения вводят каждый год.
«Так это каждый год», - сообщает ростовчанин.
Впрочем некоторые жители города называют места, где рыбаки ставят сети на свой страх и риск.
«Планировала на майские на Маныч. Эх... зачем только удочку карбоновую купила», - сокрушается пользовательница сети.
Напомним, с 1 апреля в Ростовской области введут ограничения на вылов рыбы. Это связано с нерестом. Ограничения будут действовать до 31 мая. На этот период будет усилен мониторинг водоемов регионов.