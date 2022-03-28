Банк «Открытие» будет выдавать льготную ипотеку на новых условиях

С 1 апреля, после вступления в силу постановления Правительства РФ, в банке «Открытие» можно будет оформить льготную ипотеку на новых условиях. Сделать это можно не только в отделении банка, но и дистанционно. Ознакомиться с программой и подать заявку можно на официальном сайте банка.

Минимальная сумма льготной ипотеки, согласно новому постановлению, увеличена до 12 млн рублей для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти. Для регионов сумма также выросла — до 6 млн. Ставка по льготной ипотеке будет на уровне 12%, пишет newsnn.ru. В банке «Открытие» можно будет оформить льготный жилищный кредит по банковской программе «Ипотека с господдержкой» со скидкой 0,3 процентного пункта от базовой ставки. Первоначальный взнос при этом будет 30%. По госпрограмме льготного жилищного кредитования можно приобрести новую или еще строящуюся квартиру у застройщика. Участвовать в ней может любой гражданин РФ, при этом его социальный статус и семейное положение не имеют значения. Согласно условиям программы, максимальный срок кредитования — 30 лет, а первоначальный взнос — 15%. Вице-президент банка «Открытие» Нина Крючкова отметила востребованность льготной ипотеки у клиентов. При этом поддержка государства идет на пользу не только гражданам, но и жилищному рынку. А в нынешних условиях — это очень важно, особенно для людей. Крючкова подчеркнула, что льготная программа сохранит доступность ипотеки, даже в условиях повышенных ставок. Напомним: «Открытие» входит в составленный Центробанком список системообразующих кредитных организаций. Банк развивает все ключевые направления бизнеса классического универсального банка: корпоративное, инвестиционное, розничное, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА (АА (RU), «Эксперт РА» (ruAA) и НКР (АA+.ru).