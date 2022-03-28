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Байк за 60 миллионов: почему мототехника в Ростове стоит так дорого

28 марта 04:18
Фото: kroshka__nastya/freepik.com
В Ростовской области продают почти три тысячи единиц мототехники, а стоимость отдельных экземпляров составляет миллионы рублей. Что можно купить за эти деньги, в материале RostovGazeta.

Самый дорогой

Самым дорогим мотоциклом в регионе оказался Racer n110, который владелец оценил в 60 миллионов рублей. Продается он в селе Маньково-Калитвенское.

Фото: Avito

«Надежный мотоцикл, лучший в своем деле. Торга на него нет», — написал продавец.

Объявление разместили 23 марта, его просмотрели 94 человека.

Трайк за 7 млн руб

Житель Белой Калитвы собрал трайк и хочет продать его за семь миллионов рублей. Это трехколесное транспортное средство.

«Я собирал его сам и поставил двигатель от „ВАЗ-2112“. На транспорт есть необходимые документы», — написал владелец.

Фото: Avito

В объявление зашли 2,8 тысячи человек, но купить так никто и не решился.

Сколько стоит багги в Ростовской области

Житель станицы Грушевской хочет продать багги, собранный в 2021 году. В него поставил мотор от Land Cruiser, мощность которого составляет 500 лошадиных сил.

«Машину создавали для поездок в экстремальных условиях. Салон рассчитан на восемь человек», — уточнил владелец.

Фото: Avito

У багги многорычажная подвеска и специализированная резина. Приобрести его можно в кредит, стоимость составляет пять миллионов рублей.

Квадроцикл

В Аксае за 3,5 млн рублей можно купить квадроцикл 2020 года. Либо владелец готов обменять на машину или спецтехнику.

Фото: Avito

«Квадроцикл никогда не использовался на полную мощность. Состояние нового, гаражное хранение. Грязи реально не видел», — утверждает владелец.

Он добавил, что готов к любым проверкам.

Гоночный мотоцикл

В Ростове-на-Дону за три миллиона рублей можно купить мотоцикл Yamaha, мощность двигателя которого составляет 200 лошадиных сил. Расход топлива достигает почти семь литров на 100 километров.

«Снаряженная масса вместе с полной заправкой маслом и топливом составляет 201 килограмм. Общая длина - два метра», — пишет владелец.

Фото: Avito

Этим объявлением заинтересовались более 26 тысяч человек.

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