Байк за 60 миллионов: почему мототехника в Ростове стоит так дорого

Самым дорогим мотоциклом в регионе оказался Racer n110, который владелец оценил в 60 миллионов рублей. Продается он в селе Маньково-Калитвенское.
«Надежный мотоцикл, лучший в своем деле. Торга на него нет», — написал продавец.
Объявление разместили 23 марта, его просмотрели 94 человека.
Житель Белой Калитвы собрал трайк и хочет продать его за семь миллионов рублей. Это трехколесное транспортное средство.
«Я собирал его сам и поставил двигатель от „ВАЗ-2112“. На транспорт есть необходимые документы», — написал владелец.
В объявление зашли 2,8 тысячи человек, но купить так никто и не решился.
Житель станицы Грушевской хочет продать багги, собранный в 2021 году. В него поставил мотор от Land Cruiser, мощность которого составляет 500 лошадиных сил.
«Машину создавали для поездок в экстремальных условиях. Салон рассчитан на восемь человек», — уточнил владелец.
У багги многорычажная подвеска и специализированная резина. Приобрести его можно в кредит, стоимость составляет пять миллионов рублей.
В Аксае за 3,5 млн рублей можно купить квадроцикл 2020 года. Либо владелец готов обменять на машину или спецтехнику.
«Квадроцикл никогда не использовался на полную мощность. Состояние нового, гаражное хранение. Грязи реально не видел», — утверждает владелец.
Он добавил, что готов к любым проверкам.
В Ростове-на-Дону за три миллиона рублей можно купить мотоцикл Yamaha, мощность двигателя которого составляет 200 лошадиных сил. Расход топлива достигает почти семь литров на 100 километров.
«Снаряженная масса вместе с полной заправкой маслом и топливом составляет 201 килограмм. Общая длина - два метра», — пишет владелец.
Этим объявлением заинтересовались более 26 тысяч человек.