Байк за 60 миллионов: почему мототехника в Ростове стоит так дорого

В Ростовской области продают почти три тысячи единиц мототехники, а стоимость отдельных экземпляров составляет миллионы рублей. Что можно купить за эти деньги, в материале RostovGazeta.

Самый дорогой Самым дорогим мотоциклом в регионе оказался Racer n110, который владелец оценил в 60 миллионов рублей. Продается он в селе Маньково-Калитвенское. Фото: Avito «Надежный мотоцикл, лучший в своем деле. Торга на него нет», — написал продавец. Объявление разместили 23 марта, его просмотрели 94 человека. Трайк за 7 млн руб Житель Белой Калитвы собрал трайк и хочет продать его за семь миллионов рублей. Это трехколесное транспортное средство. «Я собирал его сам и поставил двигатель от „ВАЗ-2112“. На транспорт есть необходимые документы», — написал владелец. Фото: Avito В объявление зашли 2,8 тысячи человек, но купить так никто и не решился. Сколько стоит багги в Ростовской области Житель станицы Грушевской хочет продать багги, собранный в 2021 году. В него поставил мотор от Land Cruiser, мощность которого составляет 500 лошадиных сил. «Машину создавали для поездок в экстремальных условиях. Салон рассчитан на восемь человек», — уточнил владелец. Фото: Avito У багги многорычажная подвеска и специализированная резина. Приобрести его можно в кредит, стоимость составляет пять миллионов рублей. Квадроцикл В Аксае за 3,5 млн рублей можно купить квадроцикл 2020 года. Либо владелец готов обменять на машину или спецтехнику. Фото: Avito «Квадроцикл никогда не использовался на полную мощность. Состояние нового, гаражное хранение. Грязи реально не видел», — утверждает владелец. Он добавил, что готов к любым проверкам. Гоночный мотоцикл В Ростове-на-Дону за три миллиона рублей можно купить мотоцикл Yamaha, мощность двигателя которого составляет 200 лошадиных сил. Расход топлива достигает почти семь литров на 100 километров. «Снаряженная масса вместе с полной заправкой маслом и топливом составляет 201 килограмм. Общая длина - два метра», — пишет владелец. Фото: Avito Этим объявлением заинтересовались более 26 тысяч человек. Материалы по теме Спекулянты в Ростове продают еду из Mcdonalds за 50 тысяч рублей В центре Ростова-на-Дону за 145 млн рублей продают дом-памятник под торговый центр В Ростове продают несуществующий сухогруз за 559 млн и катамаран за 80 млн рублей