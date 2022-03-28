Экономист: Возможен ли запрет хождения валюты на территории России?

Богданов сказал, что другие страны запретили ввозить наличные. Чтобы запретить движение в валюте, необходимо отключить банки от данной системы через SWIFT, а также закрыть корреспондентские счета всех российских банков в иностранной валюте. При этом валюта все равно будет ходить на территории РФ, поскольку все денежные операции можно проводить через иные банки или системы. Об этом сообщает NEWS.ru.