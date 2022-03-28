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Posted 28 марта 2022,, 14:11

Published 28 марта 2022,, 14:11

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Экономист: Возможен ли запрет хождения валюты на территории России?

28 марта 2022, 14:11
Экономист Олег Богданов рассказал о возможном запрете хождения евро и доллара внутри России. Он считает, что запрет валюты – это сложный механизм. Для его осуществления, нужно отключить банки от специальной системы. Однако и это не поможет полностью исключить иностранные деньги.

Богданов сказал, что другие страны запретили ввозить наличные. Чтобы запретить движение в валюте, необходимо отключить банки от данной системы через SWIFT, а также закрыть корреспондентские счета всех российских банков в иностранной валюте. При этом валюта все равно будет ходить на территории РФ, поскольку все денежные операции можно проводить через иные банки или системы. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его мнению, Россия не будет испытывать проблем с валютой, поскольку ее сюда завозили еще до санкций. А ввести запрет на обращение какой-либо валюты сегодня невозможно.

В современном мире практически невозможно что-то полностью запретить. Здесь говорится о запрете ввоза наличных централизованно. Ранее Центробанк либо другой банк заказывал большую партию наличных, которую привозили самолетом. Сегодня это невозможно. Конечно же, какой-нибудь частный банк сможет заказать 100 миллионов долларов, но ему привезут их нелегально. В России имеется большой запас наличных, поскольку сюда их завозили еще задолго до сегодняшних событий. С этим проблем не будет, считает Богданов.

#Общество#Новости
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