Ростовский врач рассказал, почему не стоит расслабляться на спаде волны коронавируса

Последние дни наблюдается хоть и волнообразная, но очевидно нисходящая кривая, на графике заболеваемости коронавирусом. Однако, основываясь на мнении российских вирусологов и иммунологов, ростовский врач считает неизбежным еще один всплеск COVID-19 летом 2022 года, с последующим переходом на сезонность.
«Но жителям Дона я не советую следить за спадами и подъемами коронавируса. Вакцинация продолжается, и ее нельзя игнорировать. Всем переболевшим я рекомендую прийти на первичную вакцинацию, а привитым — на ревакцинацию, получить так называемую бустерную вакцину», — советует ростовский доктор.
Он добавляет, что для полной победы над COVID-19 необходимо, чтобы 90-95% граждан региона сделали прививку.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в Ростовской области снизилось до 640 человек.