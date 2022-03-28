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Ростовский врач рассказал, почему не стоит расслабляться на спаде волны коронавируса

28 марта 11:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Заболеваемость коронавирусом идет на спад. Однако не исключена еще одна волна до того, как COVID-19 войдет в стадию сезонного заболевания, сообщил RostovGazeta ростовский доктор, не пожелавший публиковать свою фамилию.

Последние дни наблюдается хоть и волнообразная, но очевидно нисходящая кривая, на графике заболеваемости коронавирусом. Однако, основываясь на мнении российских вирусологов и иммунологов, ростовский врач считает неизбежным еще один всплеск COVID-19 летом 2022 года, с последующим переходом на сезонность.

«Но жителям Дона я не советую следить за спадами и подъемами коронавируса. Вакцинация продолжается, и ее нельзя игнорировать. Всем переболевшим я рекомендую прийти на первичную вакцинацию, а привитым — на ревакцинацию, получить так называемую бустерную вакцину», — советует ростовский доктор.

Он добавляет, что для полной победы над COVID-19 необходимо, чтобы 90-95% граждан региона сделали прививку.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в Ростовской области снизилось до 640 человек.

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#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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