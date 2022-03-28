Ростовский врач рассказал, почему не стоит расслабляться на спаде волны коронавируса

«Но жителям Дона я не советую следить за спадами и подъемами коронавируса. Вакцинация продолжается, и ее нельзя игнорировать. Всем переболевшим я рекомендую прийти на первичную вакцинацию, а привитым — на ревакцинацию, получить так называемую бустерную вакцину», — советует ростовский доктор.