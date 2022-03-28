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С 1 апреля Банк Хоум Кредит изменит процентные ставки по вкладам на 3, 6 и 12 месяцев

28 марта 09:50
Банк Хоум Кредит анонсировал изменение процентных ставок по ряду рублевых вкладов с 1 апреля. Согласно новым правилам, ставка по вкладам на 12 месяцев возрастет, теперь она будет составлять 16% годовых. Ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев, напротив, понизятся до 18% и 17% соответственно.

Вклады вне зависимости от срока действия можно открыть при минимальной сумме в 1000 рублей. Возможность открыть вклад доступна как онлайн – в приложении или интернет-банке, так и в офисах кредитной организации. Все вышеперечисленные вклады можно пополнять в течение недели с даты открытия на сумму от 1000 рублей и более. Все подробности оформления вкладов и условия их действия описаны на сайте Банка Хоум Кредит, пишут "Новые Известия".

Помимо этого, будут изменены условия начисления процентов по накопительным счетам, которые пользователи открыли 1 августа прошлого года или позднее. Чтобы иметь максимальную доходность с действующего вклада – 22% годовых, необходимо каждый месяц совершать с дебетовых, кредитных карт “120 дней без %” и “Кредитная Польза” или с карт рассрочки Банка Хоум Кредит покупки суммой 50 тысяч рублей и более. Покупки суммируются по всем названным картам.

Если с помощью этих карт совершаются транзакции от 10 тысяч рублей, на оставшуюся сумму накопительного счета будет начисляться 17% годовых. Во всех прочих случаях – 12% годовых. Повышенный процент начисляется на сумму остатка до 1,5 миллиона рублей. На всю сумму выше этого будет начисляться 10% годовых.

Директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрий Маслов отметил, что именно сейчас ставки по вкладам поднялись на исторически высокий уровень. Поэтому вклады Банка Хоум Кредит можно с уверенностью назвать надежным и выгодным инструментом приумножения сбережений. На сегодняшний момент, когда положение дел на рынке меняется практически постоянно, важно грамотно распределять финансы и принимать взвешенные решения. Поэтому Банк Хоум Кредит решил заблаговременно оповестить свою аудиторию о предстоящем изменении ставок, чтобы клиенты кредитной организации смогли оформить вклады по выгодным условиям и получить весомую доходность.

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