С 1 апреля Банк Хоум Кредит изменит процентные ставки по вкладам на 3, 6 и 12 месяцев

Вклады вне зависимости от срока действия можно открыть при минимальной сумме в 1000 рублей. Возможность открыть вклад доступна как онлайн – в приложении или интернет-банке, так и в офисах кредитной организации. Все вышеперечисленные вклады можно пополнять в течение недели с даты открытия на сумму от 1000 рублей и более. Все подробности оформления вкладов и условия их действия описаны на сайте Банка Хоум Кредит, пишут "Новые Известия".