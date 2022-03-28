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В Ростове лжеброкер раскрутил мужчину на 4,4 миллиона рублей в марте

28 марта 04:59
Фото: pixabay
Житель Ростова-на-Дону хотел заработать на бирже, но попал на мошенника, из-за чего потерял 4,4 миллиона рублей, сообщили в региональном УМВД.

Ростовчанин в Интернете познакомился с неизвестным, который заявил, что работает в инвестиционной компании. Он предложил вкладывать деньги в криптовалюту.

Мужчина перевел более четырех миллионов рублей, но лжеброкер продолжил общение. Через несколько дней он попросил еще 400 тысяч рублей, чтобы якобы вывести деньги. Ростовчанин так и сделал.

Когда потерпевший понял, что ничего не получит, то обратился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

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