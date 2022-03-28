В Ростове лжеброкер раскрутил мужчину на 4,4 миллиона рублей в марте

Ростовчанин в Интернете познакомился с неизвестным, который заявил, что работает в инвестиционной компании. Он предложил вкладывать деньги в криптовалюту.
Мужчина перевел более четырех миллионов рублей, но лжеброкер продолжил общение. Через несколько дней он попросил еще 400 тысяч рублей, чтобы якобы вывести деньги. Ростовчанин так и сделал.
Когда потерпевший понял, что ничего не получит, то обратился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.