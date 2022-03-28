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В Ростове заявили о «минировании» здания областного суда 28 марта

28 марта 11:40
Фото: 1MI
В понедельник, 28 марта, неизвестный заявил о минировании здания Ростовского областного суда, об этом сообщил портал «МК. Ростов-на-Дону».

В издании рассказали, что в понедельник, 28 марта, экстренные службы получили предупреждение о минировании здания Ростовского областного суда на улице Социалистической. Заявителем стало неизвестное лицо.

В настоящий момент персонал, посетителей и потенциальных подозреваемых вывели на улицу, а в суд направились специалисты экстренных служб и правоохранительных органов, которые проведут обследование здание на предмет взрывоопасных предметов.

Напомним, в феврале экстренные службы уже получали десятки анонимных сообщений о возможности терактов в школах и судах, но ни одно из них не получило официального подтверждения со стороны местных органов власти. Тогда ростовчане предположили, что сообщения могут быть провокацией.

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