В Ростове заявили о «минировании» здания областного суда 28 марта

В издании рассказали, что в понедельник, 28 марта, экстренные службы получили предупреждение о минировании здания Ростовского областного суда на улице Социалистической. Заявителем стало неизвестное лицо.
В настоящий момент персонал, посетителей и потенциальных подозреваемых вывели на улицу, а в суд направились специалисты экстренных служб и правоохранительных органов, которые проведут обследование здание на предмет взрывоопасных предметов.
Напомним, в феврале экстренные службы уже получали десятки анонимных сообщений о возможности терактов в школах и судах, но ни одно из них не получило официального подтверждения со стороны местных органов власти. Тогда ростовчане предположили, что сообщения могут быть провокацией.