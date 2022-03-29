Ростовский врач рассказал, как группа крови влияет на течение COVID-19

«Я не исключаю, что в каких-то странах, возможно, и были зафиксированы подобные отклонения, которые привели к этим выводам. Но у нас такого нет. Более того, исследования совершенно четко доказали, что группа крови человека не имеет никакого значения на протекание коронавируса», — отмечает доктор.