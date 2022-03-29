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Ростовский врач рассказал, как группа крови влияет на течение COVID-19

29 марта 15:20
Фото: prostooleh/freepik.com
Группа крови не оказывает никакого влияния на протекание COVID-19. Это подтверждено множеством исследований, выполненных во многих странах мира, сообщил RostovGazeta ростовский доктор, не пожелавший публиковать свою фамилию.

Не так давно в ряде СМИ прошла любопытная информация о том, что люди со второй группой крови тяжелее переносят COVID-19. А обладатели первой группы легче справляются с тяжким недугом. Однако ростовский врач не разделяет эти убеждения.

«Я не исключаю, что в каких-то странах, возможно, и были зафиксированы подобные отклонения, которые привели к этим выводам. Но у нас такого нет. Более того, исследования совершенно четко доказали, что группа крови человека не имеет никакого значения на протекание коронавируса», — отмечает доктор.

По его мнению, все группы крови одинаково восприимчивы к COVID-19. И единственной надежной защитой от коронавируса является вовремя сделанная прививка.

Ранее RostovGazeta сообщала, что губернатор Ростовской области хочет отменить масочный режим, но эпидситуация не позволяет.

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#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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