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VK Видео добавила функцию экономии данных

29 марта 13:21
Фото: Вконтакте
Новая функция VK Видео управляет автоподбором качества роликов — это уменьшает потребление интернет-трафика и экономит заряд батареи при просмотре контента со смартфонов и компьютеров.

Режим экономии доступен в мобильном приложении для iOS, Android и веб-версии. Так крупнейшая видеоплатформа России отвечает на запросы пользователей с лимитированными тарифами интернета.

Режим экономии данных можно включить в настройках видеоплеера — например, при использовании мобильной сети с ограничением интернет-трафика или нестабильном доступе к сети. Тогда разрешение всех видео и прямых трансляций, которые смотрит пользователь, не будет превышать 480p. Если скорости интернета недостаточно, функция может автоматически выбрать и более низкое разрешение — чтобы обеспечить непрерывный просмотр. Экономия трафика действует и в режиме автоматического воспроизведения, в том числе во время просмотра записей с видеоконтентом из ленты новостей.

VK Видео развивает технологии, чтобы пользователи могли смотреть ролики в максимально высоком качестве — независимо от характеристик устройства и стабильности сети. В то же время существуют сценарии, когда экономия данных может оказаться приоритетнее высокого разрешения. Для таких ситуаций предусмотрен новый режим: он позволяет в несколько раз сократить объём данных, скачиваемых при просмотре видео. Например, воспроизведение видео длительностью 15 минут в разрешении Full HD (1080р) израсходует почти 550 мегабайт данных, а в разрешении 480р — только 130 мегабайт. Кроме того, функция помогает сохранить и заряд батареи: в режиме экономии данных мобильное устройство расходует его до 1,5 раз медленнее.

Функция включается для конкретного устройства и влияет на автоподбор качества только на нём. Так пользователь может экономить трафик и заряд батареи смартфона и при этом смотреть видео без ограничений в максимальном разрешении на компьютере или Smart TV. Вернуться к более высокому разрешению можно в любой момент вручную — к примеру, при подключении к безлимитному Wi-Fi.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте и VK Видео:

«На платформе VK Видео непрерывно растёт количество и качество контента — это и проекты собственного производства, и лицензионные фильмы и сериалы, и ролики независимых авторов. Мы внедряем новые сетевые протоколы и технологии доставки контента, чтобы пользователям было комфортно смотреть видео в качестве Full HD и 4K. Однако наслаждаться роликами высокого качества лучше с безлимитным доступом к сети. Когда количество гигабайтов в тарифном плане ограничено, можно включить режим экономии данных и не беспокоиться, что доступ к интернету пропадёт. Идею функции нам подсказали сами зрители: мы внимательно следим за запросами аудитории и оперативно реагируем на них».

VK Видео подстраивается под разные сценарии потребления контента. Например, экономить трафик в дороге помогает офлайн-режим: ранее платформа представила возможность скачивать видео для просмотра без доступа к интернету. Пользователь может загружать интересные ролики, когда подключается к Wi-Fi, а затем смотреть их в любом месте — и не тратить мобильный трафик. За быструю загрузку отвечают собственные технологии платформы по ускорению передачи данных и одна из крупнейших в России геораспределённых сетей доставки контента.

#Новости#Общество
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