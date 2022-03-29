VK Видео добавила функцию экономии данных

«На платформе VK Видео непрерывно растёт количество и качество контента — это и проекты собственного производства, и лицензионные фильмы и сериалы, и ролики независимых авторов. Мы внедряем новые сетевые протоколы и технологии доставки контента, чтобы пользователям было комфортно смотреть видео в качестве Full HD и 4K. Однако наслаждаться роликами высокого качества лучше с безлимитным доступом к сети. Когда количество гигабайтов в тарифном плане ограничено, можно включить режим экономии данных и не беспокоиться, что доступ к интернету пропадёт. Идею функции нам подсказали сами зрители: мы внимательно следим за запросами аудитории и оперативно реагируем на них».