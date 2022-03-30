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Posted 30 марта 2022, 06:40

Published 30 марта 2022, 06:40

Modified 18 сентября 2022, 14:58

Updated 18 сентября 2022, 14:58

Летнее тепло до +22 градусов придет в Ростов к 1 апреля

Летнее тепло до +22 градусов придет в Ростов к 1 апреля

30 марта 2022, 06:40
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону к концу рабочей недели воздух прогреется до +22 градусов, об этом сообщили на сервисе «Яндекс. Погода».

Согласно данным прогноза погоды в среду, 30 марта, в Ростове-на-Дону ожидаются кратковременный дождь и сильный ветер скоростью до 17 метров в секунду. При этом средняя дневная температура составит 15 градусов тепла, а к ночи столбики термометров опустятся до трех градусов.

При этом в Ростовской области порывы ветра в этот день будут еще сильнее, а температура в зависимости от времени суток и района будет колебать от одного до 17 градусов тепла.

В четверг потеплеет еще на пять градусов, однако в Ростове сохранится пасмурная погода и ветер скоростью пять метров в секунду. Тем не менее ночью температура не опустится ниже 12 градусов тепла. Такой же температурный режим ожидает ростовчан в пятницу, 1 апреля.

Ранее у Стелы на Театральной площади ветром сорвало колокол.

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