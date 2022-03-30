Летнее тепло до +22 градусов придет в Ростов к 1 апреля

Posted 30 марта 2022, 06:40
Published 30 марта 2022, 06:40
Modified 18 сентября 2022, 14:58
Updated 18 сентября 2022, 14:58
Согласно данным прогноза погоды в среду, 30 марта, в Ростове-на-Дону ожидаются кратковременный дождь и сильный ветер скоростью до 17 метров в секунду. При этом средняя дневная температура составит 15 градусов тепла, а к ночи столбики термометров опустятся до трех градусов.
При этом в Ростовской области порывы ветра в этот день будут еще сильнее, а температура в зависимости от времени суток и района будет колебать от одного до 17 градусов тепла.
В четверг потеплеет еще на пять градусов, однако в Ростове сохранится пасмурная погода и ветер скоростью пять метров в секунду. Тем не менее ночью температура не опустится ниже 12 градусов тепла. Такой же температурный режим ожидает ростовчан в пятницу, 1 апреля.