Сбер расширил ипотечное кредитование на самозанятых

Напомним, ранее самозанятый мог получить жилищный кредит в Сбербанке, только если он зарегистрирован в сервисе “Свое дело”. Также он должен был получать доход на карту Сбера, пишет newsnn.ru.
По данной программе Сбербанка можно покупать жильё не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Также самозанятый может теперь получить кредит на загородный дом, гараж, место для машины.
Отмечаются, что условия для самозанятых аналогичны для работающих по найму россиян. Единственное ограничение – эта программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв напомнил, что ипотека для самозанятых работает в Сбербанке с 2019 года. За более чем два года действия программы жилищные кредиты получили тысячи клиентов.
По его словам, программа помогла понять, что самозанятые исполняют обязательства по кредиту не хуже, чем работающие по найму россияне. Теперь программа расширяется на всех самозанятых, не важно на карту какого финансово-кредитного учреждения он получает доход.