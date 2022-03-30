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Урбанист рассказал, как экономия бюджета скажется на городской среде Ростова

30 марта 13:29
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Из-за санкций глава Ростовской области Василий Голубев поручил ввести режим экономии регионального бюджета. Как это отразится на городской среде корреспонденту RostovGazeta рассказал урбанист объединения по сохранению исторического наследия «МойФасад» Даниил Светличный.

Он считает, что в ближайшем будущем станет станет актуален тактический урбанизм - переосмысление существующих пространств дешевыми методами: краской, столбиками, кадками с кустами.

В качестве уже существующих наглядных примеров Даниил приводит велодорожку на Пушкинской из разметки и столбиков, а также общественное пространство вместо парковки на Соборной площади из кадок и лавочек.

«Обычно в мире используют тактический урбанизм перед глобальной реконструкцией - проверяют на практике, насколько хороши конкретные принятые решения в организации общественного пространства. Еще к тактическому урбанизму прибегают в случае, когда необходимо благоустроить сразу множество пространств в городе, когда денег для больших объемов нет», – объясняет урбанист.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

По такому принципу активно развивается Барселона. Только вот для Ростова, считает Даниил Светличный, временные решения станут постоянными.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти потратят на оформление Ростова к празднованию 9 мая 9,1 миллиона рублей

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