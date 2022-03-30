Урбанист рассказал, как экономия бюджета скажется на городской среде Ростова

«Обычно в мире используют тактический урбанизм перед глобальной реконструкцией - проверяют на практике, насколько хороши конкретные принятые решения в организации общественного пространства. Еще к тактическому урбанизму прибегают в случае, когда необходимо благоустроить сразу множество пространств в городе, когда денег для больших объемов нет», – объясняет урбанист.