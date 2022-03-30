Урбанист рассказал, как экономия бюджета скажется на городской среде Ростова

Он считает, что в ближайшем будущем станет станет актуален тактический урбанизм - переосмысление существующих пространств дешевыми методами: краской, столбиками, кадками с кустами.
В качестве уже существующих наглядных примеров Даниил приводит велодорожку на Пушкинской из разметки и столбиков, а также общественное пространство вместо парковки на Соборной площади из кадок и лавочек.
«Обычно в мире используют тактический урбанизм перед глобальной реконструкцией - проверяют на практике, насколько хороши конкретные принятые решения в организации общественного пространства. Еще к тактическому урбанизму прибегают в случае, когда необходимо благоустроить сразу множество пространств в городе, когда денег для больших объемов нет», – объясняет урбанист.
По такому принципу активно развивается Барселона. Только вот для Ростова, считает Даниил Светличный, временные решения станут постоянными.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти потратят на оформление Ростова к празднованию 9 мая 9,1 миллиона рублей