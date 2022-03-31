Ростовские таксисты считают, что передача данных о поездках отпугнет клиентов

Posted 31 марта 2022, 12:38
Published 31 марта 2022, 12:38
Modified 18 сентября 2022, 14:58
Updated 18 сентября 2022, 14:58
Министерство транспорта России 29 марта подготовило законопроект, согласно которому агрегаторы такси якобы могут передавать данные о поездках сотрудникам силовых ведомств в режиме онлайн, сообщает РБК. Водители такси в Ростове рассказали корреспонденту RostovGazeta, что из-за этого у них может стать меньше клиентов. Хотя закон ещё не приняли.
«Люди испугаются, что их адреса, номера, имена могут быть известны кому-то. Сейчас и так стало меньше поездок, потому что цены немного выросли – перестали же детали поставлять, ремонт подорожал», – жалуется таксист Вадим Вячеславов.
Он работает водителем в такси премиум-класса и уверен, что именно из этой сферы клиенты уйдут в первую очередь. По его словам, если закон примут, то на рынке появятся частники, поездки с которыми могут быть небезопасны.
«За рулем может оказаться псих или мошенник, они под шумок вылезут. Кто-то будет спекулировать на том, что поездка с ним будет конфиденциальная. Только цена в два раза выше», – считает Вадим.
Вадим Вячеславов уверен, что некоторые люди могут отказаться от поездок на такси и будут прибегать к ним только в крайнем случае.
Ранее RostovGazeta писала о том, что с 10 апреля введут ряд ограничений для автомобилистов в Ростове-на-Дону