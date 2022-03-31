Шквалистый ветер до 17 метров в секунду ожидается в Ростовской области 31 марта

Posted 31 марта 2022, 08:24
Published 31 марта 2022, 08:24
Modified 18 сентября 2022, 14:58
Updated 18 сентября 2022, 14:58
В четверг, 31 марта, осадков не ожидается. Ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют ветер юго-западного направления, скорость которого составит 7-12 метров в секунду, однако местами порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Ожидается повышение температуры воздуха до +18 градусов. На юге региона температура составит 22 градуса со знаком плюс.
В ночь на пятницу в Ростове будет до +11 градусов. Днем 1 апреля в городе обещают облачную погоду, существенных осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют до +23 градусов.
Напомним, теплый апрель обещают метеорологи в Ростовской области. Температура будет выше среднемесячной нормы. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах температура будет подниматься до плюс 26 градусов.