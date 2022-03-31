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Posted 31 марта 2022, 08:24

Published 31 марта 2022, 08:24

Modified 18 сентября 2022, 14:58

Updated 18 сентября 2022, 14:58

Шквалистый ветер до 17 метров в секунду ожидается в Ростовской области 31 марта

31 марта 2022, 08:24
В Ростовской области в четверг, 31 марта, прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Ростовском гидрометцентре.

В четверг, 31 марта, осадков не ожидается. Ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют ветер юго-западного направления, скорость которого составит 7-12 метров в секунду, однако местами порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ожидается повышение температуры воздуха до +18 градусов. На юге региона температура составит 22 градуса со знаком плюс.

В ночь на пятницу в Ростове будет до +11 градусов. Днем 1 апреля в городе обещают облачную погоду, существенных осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют до +23 градусов.

Напомним, теплый апрель обещают метеорологи в Ростовской области. Температура будет выше среднемесячной нормы. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах температура будет подниматься до плюс 26 градусов.

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