Депутат предложил губернатору Голубеву уволить мэра Батайска

Posted 1 апреля 2022, 17:57
Published 1 апреля 2022, 17:57
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
Свое предложение Федяев адресовал губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Обосновал он это тем, что Павлятенко плохо исполняет свои обязанности и нарушает права граждан.
Так, по мнению Федяева, с начала работы в сентябре 2018 года главы администрации Батайска растет число нерешенных проблем в городе.
Депутат отметил, что за три года, как был принят проект схемы водоснабжения и водоотведения, так и не решена проблема с подтоплением территорий. Каждый год сотни жителей испытывают из-за этого неудобства, поскольку улицы заполняются канализационными стоками.
Также не решается вопрос со своевременным ремонтом дорог. Школьники вынуждены учится в несколько смен из-за того, что не строятся новые учебные заведения. Перечислил депутат и ряд других проблем, по которым были заведены уголовные дела. В частности он напомнил об отравлении детей в детских садах и лицеи № 3.
«Обращение с указанием нарушений, а также собранные материалы проверок надзорных органов по моим обращениям я направил Губернатору вместе с предложением о досрочном увольнении главы Администрации Батайска за систематическое неисполнение обязательств и нарушение прав жителей» — написал Федяев.
Напомним, в прошлом году Голубев раскритиковал работу сити-менеджера Батайска Геннадия Павлятенко из-за плохой ситуации с коронавирусом. Губернатор усомнился тогда в том, что Павлятенко может держать ситуацию с коронавирусом и вакцинацией под контролем.