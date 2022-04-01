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Posted 1 апреля 2022, 17:57

Published 1 апреля 2022, 17:57

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

Депутат предложил губернатору Голубеву уволить мэра Батайска

Депутат предложил губернатору Голубеву уволить мэра Батайска

1 апреля 2022, 17:57
Фото: 1MI.
Досрочно освободить от должности главу администрации Батайска Геннадия Павлятенко предложил депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Свое предложение Федяев адресовал губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Обосновал он это тем, что Павлятенко плохо исполняет свои обязанности и нарушает права граждан.

Так, по мнению Федяева, с начала работы в сентябре 2018 года главы администрации Батайска растет число нерешенных проблем в городе.

Депутат отметил, что за три года, как был принят проект схемы водоснабжения и водоотведения, так и не решена проблема с подтоплением территорий. Каждый год сотни жителей испытывают из-за этого неудобства, поскольку улицы заполняются канализационными стоками.

Также не решается вопрос со своевременным ремонтом дорог. Школьники вынуждены учится в несколько смен из-за того, что не строятся новые учебные заведения. Перечислил депутат и ряд других проблем, по которым были заведены уголовные дела. В частности он напомнил об отравлении детей в детских садах и лицеи № 3.

«Обращение с указанием нарушений, а также собранные материалы проверок надзорных органов по моим обращениям я направил Губернатору вместе с предложением о досрочном увольнении главы Администрации Батайска за систематическое неисполнение обязательств и нарушение прав жителей» — написал Федяев.

Напомним, в прошлом году Голубев раскритиковал работу сити-менеджера Батайска Геннадия Павлятенко из-за плохой ситуации с коронавирусом. Губернатор усомнился тогда в том, что Павлятенко может держать ситуацию с коронавирусом и вакцинацией под контролем.

#Политика#Новости
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