Депутат предложил губернатору Голубеву уволить мэра Батайска

Также не решается вопрос со своевременным ремонтом дорог. Школьники вынуждены учится в несколько смен из-за того, что не строятся новые учебные заведения. Перечислил депутат и ряд других проблем, по которым были заведены уголовные дела. В частности он напомнил об отравлении детей в детских садах и лицеи № 3.