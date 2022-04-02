Ростов вошел в тройку комфортных городов, пока демонтируют закрытые аксайские рынки

Стоит учитывать, что необходимый показатель для признания комфорта городской среды составил 180 баллов, что всего на балл меньше среднего показателя городов Ростовской области, которые оценивали как по характеристикам жилья и состояния экологии, так и по объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территориях муниципальных единиц.