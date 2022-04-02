Ростов вошел в тройку комфортных городов, пока демонтируют закрытые аксайские рынки

Корреспондент RostovGazeta побывал на закрытых с апреля 2021 года рынках Аксайского района, чтобы выяснить, как они выглядят спустя год после прекращения своей деятельности.
Напомним, весной прошлого года на территории торговых площадей «Атлант», «Алмаз» и «Овощной» прибыли представители силовых структур. Именно они сообщили торговцам, что причиной приостановки деятельности рынков стали правонарушения, выявленные в ходе проверок. Тогда прокуратура подала ходатайство в суд, и деятельность рынков была прекращена.
Спустя год после закрытия рынков торговцы начали активно перевозить свои контейнеры. Сейчас на участках рынков рабочие демонтируют сооружения и магазины, а потому большая часть бывших торговых площадей завалена строительным мусором. Вероятно борьбу за сохранение рынков собирается продолжить меньшинство торговцев.
Согласно данным портала закупок в Ростове начали поиски подрядчика, который будет заниматься содержанием городских пешеходных переходов в 2022 году. На эти работы власти выделили более 10 миллионов рублей.
В техническом задании указано, что объектом будущих работ станут пешеходные переходы, расположенные на нескольких улицах Северного и Западного жилых массивов, а также Ленинского и Первомайского районов Ростова.
Заявки от претендентов на контракт будут принимать до 8 апреля, а победителя конкурса выберут спустя три дня.
В Ростовской области Таганрог, Аксай и Ростов возглавили рейтинг городов региона, в которых созданы комфортные условия и инфраструктура для жизни населения, данные об этом содержатся в индексе федерального Минстроя.
Согласно анализу состояния городской среды в десятках субъектов Российской Федерации лишь часть из городов Ростовской области признали комфортной для жизни.
Так Минстрой провел анализ 23 городов региона, что позволило выяснить, что городом с наиболее благоприятной средой является Таганрог. Его оценка составила 223 балла, за ним последовал Аксай, а после и Ростов-на-Дону, которые набрали 208 и 212 баллов.
Стоит учитывать, что необходимый показатель для признания комфорта городской среды составил 180 баллов, что всего на балл меньше среднего показателя городов Ростовской области, которые оценивали как по характеристикам жилья и состояния экологии, так и по объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территориях муниципальных единиц.
Вместе с лидерами рейтинга в список комфортных городов попали еще Азов, Батайск, Белая Калитва, Новочеркасск и Цимлянск. Остальные 15 городов набрали менее 180 баллов, и Новошахтинск оказался худшим из них.