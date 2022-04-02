В Ростовской области произошло около 880 ландшафтных пожаров за март 2022 года

Posted 2 апреля 2022, 14:11
Published 2 апреля 2022, 14:11
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Сотрудники МЧС официального объявили начало пожароопасного сезона. Только за март текущего года удалось зафиксировать 1211 пожаров, около 880 из них вспыхивали на сухой траве и камыше.
Сотрудники экстренных служб сообщают, что эти показатели в пять раз больше прошлогодних, и только за последнюю рабочую неделю им пришлось ликвидировать 29 пожаров на площади свыше 10 тысяч квадратных метров.
В пресс-службе рассказали, что сейчас в Ростовской области организовали рейды для профилактики пожаров природного характера. В рамках рейдов инспекторы составили 168 протоколов, а общая сумма административных штрафов равна более 1,5 миллиона рублей.
Жителям напомнили, что в пожароопасный сезон не следует жечь траву или мусор на садовых участках, так как сильный ветер может привести к пожару. Если огонь все же начал распространяться, жителям Ростовской области следует звонить в пожарную охрану по номеру 101.
Ранее пожарные смогли ликвидировать крупный пожар на площади 400 квадратных метров — в Тарасовском загорелись сухие травы.