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Posted 2 апреля 2022, 14:11

Published 2 апреля 2022, 14:11

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

В Ростовской области произошло около 880 ландшафтных пожаров за март 2022 года

2 апреля 2022, 14:11
В Ростовской области только за март зафиксировали более 1,2 тысячи пожаров, из них 879 были ландшафтными, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сотрудники МЧС официального объявили начало пожароопасного сезона. Только за март текущего года удалось зафиксировать 1211 пожаров, около 880 из них вспыхивали на сухой траве и камыше.

Сотрудники экстренных служб сообщают, что эти показатели в пять раз больше прошлогодних, и только за последнюю рабочую неделю им пришлось ликвидировать 29 пожаров на площади свыше 10 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе рассказали, что сейчас в Ростовской области организовали рейды для профилактики пожаров природного характера. В рамках рейдов инспекторы составили 168 протоколов, а общая сумма административных штрафов равна более 1,5 миллиона рублей.

Жителям напомнили, что в пожароопасный сезон не следует жечь траву или мусор на садовых участках, так как сильный ветер может привести к пожару. Если огонь все же начал распространяться, жителям Ростовской области следует звонить в пожарную охрану по номеру 101.

Ранее пожарные смогли ликвидировать крупный пожар на площади 400 квадратных метров — в Тарасовском загорелись сухие травы.

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