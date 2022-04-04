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Posted 4 апреля 2022, 07:17

Published 4 апреля 2022, 07:17

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

В Ростове арестовали экс-начальника угрозыска Анапы, скрывавшегося 9 лет

В Ростове арестовали экс-начальника угрозыска Анапы, скрывавшегося 9 лет

4 апреля 2022, 07:17
Фото: 1MI.
В Ростове в конце прошлого месяца был задержан бывший начальник уголовного розыска Анапы, который скрывался от правосудия на протяжении 9 лет, сообщает КП-Кубань.

Игорь Нехаенко, по данным следствия, был членом «банды Зиринова», которую обвиняли в убийствах. На данный момент Нехаенко содержат в изоляторе временного содержания. В скором времени он должен предстать перед судом.

Напомним, Сергей Зиринов являлся экс-депутатом законодательного собрания Краснодарского края. В 2016 году он получил 22 года тюрьмы. Его банду обвиняли в причастности к убийству директора санатория «Малая бухта» и его супруги, а также других предпринимателей. Их целью являлся бизнес убитых. Преступная группировка была создана в 1999 году.

Ранее правоохранители объявили в розыск экс-депутата Гордумы Таганрога Артема Екушевского. Суд вынес в отношении него обвинительный приговор, однако найти подсудимого пока не удалось. Его признали виновным в налоговых махинациях.

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