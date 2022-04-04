В Ростове арестовали экс-начальника угрозыска Анапы, скрывавшегося 9 лет

Напомним, Сергей Зиринов являлся экс-депутатом законодательного собрания Краснодарского края. В 2016 году он получил 22 года тюрьмы. Его банду обвиняли в причастности к убийству директора санатория «Малая бухта» и его супруги, а также других предпринимателей. Их целью являлся бизнес убитых. Преступная группировка была создана в 1999 году.