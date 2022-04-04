В Ростовской области убили человека на глазах прибывшего помыть машину полицейского

Posted 4 апреля 2022, 11:27
Published 4 апреля 2022, 11:27
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Происшествие случилось 1 апреля в поселке Лиховском, когда сотрудник после работы заехал на мойку. Он услышал крики, после чего в помещение забежали двое мужчин.
Один из них звал на помощь, а у второго оказался нож. Тогда правоохранитель выбил из рук оружие и повалил его на пол.
«Майор полиции попросил вызвать скорую, но прибывшие медики констатировали смерть раненого. Оказалось, что 32-летний задержанный успел нанести раны оппоненту», — говорится в публикации.
По факту случившегося завели уголовное дело, суд арестовал нападавшего.