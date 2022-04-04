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Posted 4 апреля 2022, 11:27

Published 4 апреля 2022, 11:27

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

В Ростовской области убили человека на глазах прибывшего помыть машину полицейского

В Ростовской области убили человека на глазах прибывшего помыть машину полицейского

4 апреля 2022, 11:27
Фото: 1MI.
В Ростовской области приехавший помыть машину полицейский задержал убийцу, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось 1 апреля в поселке Лиховском, когда сотрудник после работы заехал на мойку. Он услышал крики, после чего в помещение забежали двое мужчин.

Один из них звал на помощь, а у второго оказался нож. Тогда правоохранитель выбил из рук оружие и повалил его на пол.

«Майор полиции попросил вызвать скорую, но прибывшие медики констатировали смерть раненого. Оказалось, что 32-летний задержанный успел нанести раны оппоненту», — говорится в публикации.

По факту случившегося завели уголовное дело, суд арестовал нападавшего.

Ранее в Ростовской области мать и дочь заподозрили в убийстве человека в апреле 2021 года.

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