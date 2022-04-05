rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2022, 13:27

Published 5 апреля 2022, 13:27

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Ростовчанина осудили на 14 лет за убийство таксиста

Ростовчанина осудили на 14 лет за убийство таксиста

5 апреля 2022, 13:27
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону огласили приговор Денису Хабибулину, убившему таксиста, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Убийство было совершено в марте 2016 года, когда Хабибулину понадобилось такси и он вызвал машину. Он доехал из Ростова до поселка Янтарный и отказался платить.

На этом конфликт не закончился, так как пассажир выхватил нож и ударил им водителя, который скончался от полученного ранения. Сам нападавший после этого скрылся.

В рамках возбужденного уголовного дела Хабибулина задержали и сейчас огласили ему приговор. Согласно решению суда, ему предстоит провести в колонии 14,5 года.

По данным следствия, задержать 38-летнего убийцу удалось только в 2021 году.

Ранее в Ростовской области убили человека на глазах прибывшего помыть машину полицейского.

Материалы по теме
Украинскую армию обвинили в убийстве 55 мирных жителей за месяц
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика