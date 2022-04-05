Ростовчанина осудили на 14 лет за убийство таксиста

Posted 5 апреля 2022, 13:27
Published 5 апреля 2022, 13:27
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Убийство было совершено в марте 2016 года, когда Хабибулину понадобилось такси и он вызвал машину. Он доехал из Ростова до поселка Янтарный и отказался платить.
На этом конфликт не закончился, так как пассажир выхватил нож и ударил им водителя, который скончался от полученного ранения. Сам нападавший после этого скрылся.
В рамках возбужденного уголовного дела Хабибулина задержали и сейчас огласили ему приговор. Согласно решению суда, ему предстоит провести в колонии 14,5 года.
По данным следствия, задержать 38-летнего убийцу удалось только в 2021 году.