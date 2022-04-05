В Ростове сотрудницы банка инсценировали ограбление

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», в отделение одного из местных банков ворвался мужчина в балаклаве и под угрозой оружия потребовал у кассира деньги. Дежурившая в тот день сотрудница отдала налетчику все наличные средства и, после того, как тот убежал, позвонила в полицию.