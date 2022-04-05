В Ростове сотрудницы банка инсценировали ограбление

Posted 5 апреля 2022,, 09:16
Published 5 апреля 2022,, 09:16
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», в отделение одного из местных банков ворвался мужчина в балаклаве и под угрозой оружия потребовал у кассира деньги. Дежурившая в тот день сотрудница отдала налетчику все наличные средства и, после того, как тот убежал, позвонила в полицию.
В ходе расследования выяснились некоторые странные обстоятельства. Так, незадолго до ограбления с банковского счета пропали 20 миллионов рублей. Стоит также отметить, что такая сумма на момент нападения никак не могла находиться в кассе.
Таким образом в числе подозреваемых оказались две сотрудницы кредитной организации. Правоохранители полагают, что при их участии на счета сообщников было перечислено более 20 миллионов рублей, а чтобы скрыть это, женщины предложили знакомому за деньги инсценировать разбой.
В настоящее время налетчик, сотрудницы банка и мужчина, на чей счет перевели деньги, задержаны. Злоумышленники находятся под стражей.