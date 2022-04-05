rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2022,, 09:16

Published 5 апреля 2022,, 09:16

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростове сотрудницы банка инсценировали ограбление

5 апреля 2022, 09:16
В Аксайском районе Ростовской области две сотрудницы банка подстроили ограбление, чтобы скрыть пропажу 20 миллионов рублей.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», в отделение одного из местных банков ворвался мужчина в балаклаве и под угрозой оружия потребовал у кассира деньги. Дежурившая в тот день сотрудница отдала налетчику все наличные средства и, после того, как тот убежал, позвонила в полицию.

В ходе расследования выяснились некоторые странные обстоятельства. Так, незадолго до ограбления с банковского счета пропали 20 миллионов рублей. Стоит также отметить, что такая сумма на момент нападения никак не могла находиться в кассе.

Таким образом в числе подозреваемых оказались две сотрудницы кредитной организации. Правоохранители полагают, что при их участии на счета сообщников было перечислено более 20 миллионов рублей, а чтобы скрыть это, женщины предложили знакомому за деньги инсценировать разбой.

В настоящее время налетчик, сотрудницы банка и мужчина, на чей счет перевели деньги, задержаны. Злоумышленники находятся под стражей.

#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41