В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков на 6 апреля

Posted 5 апреля 2022, 06:44
Published 5 апреля 2022, 06:44
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Похолодание также может произойти утром 6 апреля в южной половине Ростовской области. Заморозки возможны в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -2 градусов.
По прогнозу синоптиков, днем 5 апреля в Ростове ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +11. Скорость юго-западного ветра будет достигать 4 метров в секунду. В ночь на 6 апреля направление ветра не поменяется, однако его скорость снизится до 3 метров в секунду.
Днем в среду ростовчан ждет потепление до +15 градусов. Осадков не ожидается.
Ранее в Гидрометцентре пообещали, что 5 апреля в регионе будет последним прохладным днем на этой неделе. С 7 по 9 апреля температура воздуха в дневное время поднимется до +19 градусов.