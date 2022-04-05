В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков на 6 апреля

По прогнозу синоптиков, днем 5 апреля в Ростове ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +11. Скорость юго-западного ветра будет достигать 4 метров в секунду. В ночь на 6 апреля направление ветра не поменяется, однако его скорость снизится до 3 метров в секунду.