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Posted 5 апреля 2022, 06:44

Published 5 апреля 2022, 06:44

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков на 6 апреля

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков на 6 апреля

5 апреля 2022, 06:44
Фото: 1MI.
В ночь на среду, 6 апреля, в южной части Ростовской области ожидаются заморозки, сообщили в региональном МЧС.

Похолодание также может произойти утром 6 апреля в южной половине Ростовской области. Заморозки возможны в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -2 градусов.

По прогнозу синоптиков, днем 5 апреля в Ростове ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +11. Скорость юго-западного ветра будет достигать 4 метров в секунду. В ночь на 6 апреля направление ветра не поменяется, однако его скорость снизится до 3 метров в секунду.

Днем в среду ростовчан ждет потепление до +15 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что 5 апреля в регионе будет последним прохладным днем на этой неделе. С 7 по 9 апреля температура воздуха в дневное время поднимется до +19 градусов.

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