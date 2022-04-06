Эксперт спрогнозировал итоги президентских выборов во Франции

Posted 6 апреля 2022,, 15:04
Published 6 апреля 2022,, 15:04
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как отметил эксперт, президента выберут во втором туре, куда, наиболее вероятно, пройдут Макрон и Ле Пен. Результаты опросов показывают, что сегодня преимущество — на стороне нынешнего президента, но за последние пять лет отставание Ле Пен сократилось. Об этом пишет NEWS.ru.
«Разрыв между ними в первом туре может быть на уровне пяти процентных пунктов. Во втором туре пять лет назад Макрон опередил Ле Пен вдвое, но сейчас между ними разрыв — где-то четыре-пять процентных пунктов, что, конечно, делает прогноз условным», — рассказал Рубинский.
Эксперт полагает, что остальные двенадцать кандидатов имеют разные показатели и вряд ли смогут побороться за победу на выборах. Отрыв Макрона и Ле Пен настолько большой, что у них наибольшие перспективы пройти во второй тур.
Рубинский добавил, что Ле Пен участвует в президентских выборах уже в третий раз и ее программа существенно претерпела изменения в сторону большей умеренности. Если пять лет назад она представлялась большинству избирателей как «опасный экстремист», то сегодня она смягчила свои прежние лозунги относительно выхода из Евросоюза. На передний план Ле Пен выдвигает социальные требования, невзирая на то что она — крайне «правый» кандидат, к ней перетекает большая часть народного протестного электората, который ранее поддерживал «левых».