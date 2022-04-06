Эксперт спрогнозировал итоги президентских выборов во Франции

Рубинский добавил, что Ле Пен участвует в президентских выборах уже в третий раз и ее программа существенно претерпела изменения в сторону большей умеренности. Если пять лет назад она представлялась большинству избирателей как «опасный экстремист», то сегодня она смягчила свои прежние лозунги относительно выхода из Евросоюза. На передний план Ле Пен выдвигает социальные требования, невзирая на то что она — крайне «правый» кандидат, к ней перетекает большая часть народного протестного электората, который ранее поддерживал «левых».