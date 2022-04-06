Мертвым найден пропавший в декабре мужчина с резиновой лодкой в Ростовской области

Posted 6 апреля 2022, 11:13
Published 6 апреля 2022, 11:13
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Мужчине было 47 лет, о его местонахождении отсутствовала информация с 10 декабря. Тогда он отправился на рыбалку и не вернулся.
Говорилось, что у мужчины была с собой надувная лодка. В результате организовали поиски, но длительное время они не давали результата.
Сейчас стало известно, что нашли тело мужчины, но где именно, не раскрывается. «Найден, погиб», — заявили поисковики.
Пользователи в соцсетях выразили соболезнования родным погибшего.