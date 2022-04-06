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Posted 6 апреля 2022, 11:13

Published 6 апреля 2022, 11:13

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Мертвым найден пропавший в декабре мужчина с резиновой лодкой в Ростовской области

Мертвым найден пропавший в декабре мужчина с резиновой лодкой в Ростовской области

6 апреля 2022, 11:13
Фото: 1MI.
В Ростовской области разыскали тело Алексея Газибара, который числился пропавшим, сообщили местные поисковики.

Мужчине было 47 лет, о его местонахождении отсутствовала информация с 10 декабря. Тогда он отправился на рыбалку и не вернулся.

Говорилось, что у мужчины была с собой надувная лодка. В результате организовали поиски, но длительное время они не давали результата.

Сейчас стало известно, что нашли тело мужчины, но где именно, не раскрывается. «Найден, погиб», — заявили поисковики.

Пользователи в соцсетях выразили соболезнования родным погибшего.

Ранее пропавшего в Ростове 22-летнего парня нашли избитым днем 12 февраля.

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