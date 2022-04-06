Штормовое предупреждение по заморозкам продлили в Ростовской области до 7 апреля

В Ростовской области пока не прекратятся заморозки, которые накрывают регион в утреннее время, сообщили в региональном УМЧС.

Ночью и утром 7 апреля температура будет опускаться до минус двух градусов. Это ждет жителей южной части региона. Если произойдут чрезвычайные ситуации, то следует обращаться по номеру 112. Добавим, что заморозки прогнозируют и в среду утром. Погода должна наладиться ближе к концу недели, когда температура поднимется до 21 градуса. В пятницу могут пройти дожди, в остальные дни будет облачно. Ранее ветер в Ростове отрывал подоконники и обрушил дерево на трос от трубы котельной. Материалы по теме Водителей Ростовской области предупредили об опасностях непогоды с 15 марта