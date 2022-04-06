Штормовое предупреждение по заморозкам продлили в Ростовской области до 7 апреля

Posted 6 апреля 2022, 06:31
Published 6 апреля 2022, 06:31
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
Ночью и утром 7 апреля температура будет опускаться до минус двух градусов. Это ждет жителей южной части региона.
Если произойдут чрезвычайные ситуации, то следует обращаться по номеру 112. Добавим, что заморозки прогнозируют и в среду утром.
Погода должна наладиться ближе к концу недели, когда температура поднимется до 21 градуса. В пятницу могут пройти дожди, в остальные дни будет облачно.