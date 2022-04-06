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Posted 6 апреля 2022, 06:31

Published 6 апреля 2022, 06:31

Modified 11 сентября 2022, 09:35

Updated 11 сентября 2022, 09:35

Штормовое предупреждение по заморозкам продлили в Ростовской области до 7 апреля

Штормовое предупреждение по заморозкам продлили в Ростовской области до 7 апреля

6 апреля 2022, 06:31
Фото: 1MI.
В Ростовской области пока не прекратятся заморозки, которые накрывают регион в утреннее время, сообщили в региональном УМЧС.

Ночью и утром 7 апреля температура будет опускаться до минус двух градусов. Это ждет жителей южной части региона.

Если произойдут чрезвычайные ситуации, то следует обращаться по номеру 112. Добавим, что заморозки прогнозируют и в среду утром.

Погода должна наладиться ближе к концу недели, когда температура поднимется до 21 градуса. В пятницу могут пройти дожди, в остальные дни будет облачно.

Ранее ветер в Ростове отрывал подоконники и обрушил дерево на трос от трубы котельной.

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