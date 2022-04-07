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Posted 7 апреля 2022, 09:49

Published 7 апреля 2022, 09:49

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Аренда квартир в Ростове в среднем подорожала на 8,5% в 2022 году

Аренда квартир в Ростове в среднем подорожала на 8,5% в 2022 году

7 апреля 2022, 09:49
Фото: 1MI.
По итогам первого квартала 2022 года в Ростове-на-Дону аренда квартир в среднем выросла на 8,5%, говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

В донской столице с начала текущего года зафиксирован скачок цен на аренду однокомнатных квартир на 8,5%, двухкомнатных - на 10,1%, а трехкомнатных - на 7,3%.

Специалисты проанализировали стоимость аренды квартир в 70 городах России. При этом в 50 из них было зафиксировано подорожание аренды. По величине ставок на аренду жилья Ростов оказался на 23 месте.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в донской столице составляет в среднем 16 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной - более 23 тысяч рублей, а трехкомнатной - более 30 тысяч рублей.

Напомним, в марте квартиры на вторичном рынке Ростова подорожали в среднем на 8%. Их стоимость поднялась до 92,2 тысячи рублей за один квадратный метр. А вот на вторичное жилье цены выросли значительнее - на 68,7%, до 103,1 тысячи рублей за квадратный метр.

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#Экономика#Новости
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