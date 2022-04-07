Аренда квартир в Ростове в среднем подорожала на 8,5% в 2022 году

Напомним, в марте квартиры на вторичном рынке Ростова подорожали в среднем на 8%. Их стоимость поднялась до 92,2 тысячи рублей за один квадратный метр. А вот на вторичное жилье цены выросли значительнее - на 68,7%, до 103,1 тысячи рублей за квадратный метр.