Аренда квартир в Ростове в среднем подорожала на 8,5% в 2022 году

Posted 7 апреля 2022, 09:49
Published 7 апреля 2022, 09:49
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
В донской столице с начала текущего года зафиксирован скачок цен на аренду однокомнатных квартир на 8,5%, двухкомнатных - на 10,1%, а трехкомнатных - на 7,3%.
Специалисты проанализировали стоимость аренды квартир в 70 городах России. При этом в 50 из них было зафиксировано подорожание аренды. По величине ставок на аренду жилья Ростов оказался на 23 месте.
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в донской столице составляет в среднем 16 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной - более 23 тысяч рублей, а трехкомнатной - более 30 тысяч рублей.
Напомним, в марте квартиры на вторичном рынке Ростова подорожали в среднем на 8%. Их стоимость поднялась до 92,2 тысячи рублей за один квадратный метр. А вот на вторичное жилье цены выросли значительнее - на 68,7%, до 103,1 тысячи рублей за квадратный метр.