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Posted 7 апреля 2022, 14:46

Published 7 апреля 2022, 14:46

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Банк «Открытие» раскрыл число участников Югорского лыжного марафона

Банк «Открытие» раскрыл число участников Югорского лыжного марафона

7 апреля 2022, 14:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В IX Югорском лыжном марафоне, главная гонка которого на дистанцию пятьдесят километров состоится уже 8 апреля, планируют участвовать четыре тысячи двести человек — именно столько заявок было зарегистрировано. Об этом в ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске представителям СМИ сообщили организаторы соревнования.

Как рассказал глава Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин, в этот раз пятидесятикилометровый забег будет передаваться по федеральным спортивным телеканалам «Матч ТВ» и «Матч! Планета», а репортаж с места событий для зрителей «Матч ТВ» проведет Всеволод Соловьев. Гонка начнет транслироваться в прямом эфире в 08:35 МСК, а повтор можно будет увидеть в 22:20 — в вечернем эфире телеканала «Матч! Страна». Об этом пишет muksun.fm.

Отмечается, что призовой фонд мероприятия составит два миллиона рублей — на двести тысяч больше, чем годом ранее. При этом было отмечено, что те, кто хочет принять участие в лыжных состязаниях, но еще не успел зарегистрироваться, смогут также выйти на гоночную лыжню.

По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, в первый день марафона лидеру гонки будет вручен приз в виде сертификата на сто пятьдесят тысяч рублей, а спортсмены, занявшие второе и третье места, получат сертификаты на сто и пятьдесят тысяч рублей соответственно. При этом результаты среди мужчин и женщин будут определяться отдельно. А во второй день соревнований обладатели первого, второго и третьего мест получат четыреста, двести и сто тысяч рублей.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года. Организаторами состязаний выступают власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок Югры, а генеральным партнером мероприятия традиционно станет банк «Открытие». Первый победитель Югорского лыжного марафона, олимпийский чемпион Александр Легков сообщил журналистам, что главной «изюминкой» соревнований является борьба за приз между лыжниками и биатлонистами. Среди спортсменов-лыжников в забеге на пятьдесят километров свободным стилем будут участвовать олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Евгений Дементьев и Наталья Непряева, а со стороны биатлонистов на лыжню выйдут трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр — 2022, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов, чемпион мира по биатлону Антон Бабиков и другие.

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона — 2022 выступают информационное агентство РИА «Новости Спорт» (генеральный партнер), Издательский дом «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.

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