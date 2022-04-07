Банк «Открытие» раскрыл число участников Югорского лыжного марафона

По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, в первый день марафона лидеру гонки будет вручен приз в виде сертификата на сто пятьдесят тысяч рублей, а спортсмены, занявшие второе и третье места, получат сертификаты на сто и пятьдесят тысяч рублей соответственно. При этом результаты среди мужчин и женщин будут определяться отдельно. А во второй день соревнований обладатели первого, второго и третьего мест получат четыреста, двести и сто тысяч рублей.