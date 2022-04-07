Эксперт рассказала, как ветеринарный рынок в Ростове просел из-за санкций

Posted 7 апреля 2022, 09:02
Published 7 апреля 2022, 09:02
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Заводчики домашних животных заметили, что в зоомагазинах Ростова исчезли с прилавков некоторые корма для питомцев.
«В основном, из-за санкций, с прилавков пропадают корма производства Канады, Америки и Италии. Пока еще на складах есть остатки, но с с завозом начались перебои. Однако у нас остаются Royal Canin и Pro Plan. У них налажено производство в России, выкуплена и запатентована технология. Единственное, сырье закупается за границей. И из-за этого произошло значительное удорожание кормов», - отмечает Марина Гребенева.
Похожая ситуация, по ее словам, сложилась и с ветеринарными препаратами. Уже сегодня начались проблемы с поставкой - исчезли вакцины Пуриван для кошек и Эурикан для собак.
«Пока еще нельзя однозначно говорить о том, что эти препараты исчезли навсегда, но вопросы остаются. Непонятно, дадут ли производители согласие на дальнейшее сотрудничество», - поясняет ветеринар.
Значительно выросли цены на препараты для обработки животных.
«У нас есть хорошие российские аналоги противоглистных средств. А вот с препаратами для обработки против клещей придется пока напрячься. В зоомагазинах исчезли таблетки НексгарД. Их аналоги пока есть в наличии, но тоже непонятно, что будет дальше», - говорит Марина Гребенева.
Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за роста цен жителям Дона посоветовали начать выращивать капусту и завести корову.