Эксперт рассказала, как ветеринарный рынок в Ростове просел из-за санкций

«В основном, из-за санкций, с прилавков пропадают корма производства Канады, Америки и Италии. Пока еще на складах есть остатки, но с с завозом начались перебои. Однако у нас остаются Royal Canin и Pro Plan. У них налажено производство в России, выкуплена и запатентована технология. Единственное, сырье закупается за границей. И из-за этого произошло значительное удорожание кормов», - отмечает Марина Гребенева.