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Posted 7 апреля 2022, 09:02

Published 7 апреля 2022, 09:02

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Эксперт рассказала, как ветеринарный рынок в Ростове просел из-за санкций

Эксперт рассказала, как ветеринарный рынок в Ростове просел из-за санкций

7 апреля 2022, 09:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Из-за санкций наметилась проблема с поставками ряда зарубежных кормов для домашних животных и ветеринарных препаратов, сообщила RostovGazeta ростовский ветеринар Марина Гребенева.

Заводчики домашних животных заметили, что в зоомагазинах Ростова исчезли с прилавков некоторые корма для питомцев.

«В основном, из-за санкций, с прилавков пропадают корма производства Канады, Америки и Италии. Пока еще на складах есть остатки, но с с завозом начались перебои. Однако у нас остаются Royal Canin и Pro Plan. У них налажено производство в России, выкуплена и запатентована технология. Единственное, сырье закупается за границей. И из-за этого произошло значительное удорожание кормов», - отмечает Марина Гребенева.

Похожая ситуация, по ее словам, сложилась и с ветеринарными препаратами. Уже сегодня начались проблемы с поставкой - исчезли вакцины Пуриван для кошек и Эурикан для собак.

«Пока еще нельзя однозначно говорить о том, что эти препараты исчезли навсегда, но вопросы остаются. Непонятно, дадут ли производители согласие на дальнейшее сотрудничество», - поясняет ветеринар.

Значительно выросли цены на препараты для обработки животных.

«У нас есть хорошие российские аналоги противоглистных средств. А вот с препаратами для обработки против клещей придется пока напрячься. В зоомагазинах исчезли таблетки НексгарД. Их аналоги пока есть в наличии, но тоже непонятно, что будет дальше», - говорит Марина Гребенева.

Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за роста цен жителям Дона посоветовали начать выращивать капусту и завести корову.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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