Ростовчане задыхаются от едкого дыма из трубы асфальтового завода в Левенцовке

Posted 7 апреля 2022, 07:44
Published 7 апреля 2022, 07:44
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Жители Левенцовки долгие годы страдают от сильного, едкого запаха. Они написали множество обращений во всевозможные инстанции. Но борьба активистов против источников вредной вони не приводила к ожидаемым результатам. В районе по-прежнему остается свалка от десятилетнего производства ИП Сайдяна и озеро с химическими отходами, которые источают жуткий запах. Вонь и гул, по словам людей, исходит от производства «Мериноса». Воняют и зарытые отходы незаконной свалки к северу от ТЭЦ. А теперь еще и начал работать асфальтовый завод.
«Асфальтовый завод установили в 2020 году на месте первой локации ИП Сайдяна, на Пескова 17 „Ж“. То есть пока мы боролись с одним вредным производством, которого не должно быть в жилом квартале, появился еще один источник. И теперь в непосредственной близости от ЖК „Пятый элемент“ стоит труба, из которой валит черный дым с соответствующим запахом», — отмечает активист Алексей Берешпалов.
Он подчеркивает, что санитарно-защитная зона у асфальтового завода до жилых домов должна быть 500 метров. И до жилых домов комплекса «Пятый элемент» это расстояние соблюдено.
«Но санитарно-защитная зона рассчитывается на идеальное производство. А у нас же все, как обычно», — констатирует Алексей Берешпалов.
По его словам, больше всего от асфальтового завода страдают жители домов на улице Совхозная. От них до предприятия всего 400 метров.
«Асфальтовый завод — это предприятие второй категории опасности. Надзор за ним, как за ковровой фабрикой „Меринос“, должен осуществлять Росприроднадзор. Но региональное Минприроды не передает эти предприятия в ведение Росприроднадзора», — добавляет активист Роман Колычев.
Ранее RostovGazeta сообщала о несанкционированной свалке со шлагбаумом, на которой активисты обнаружили медицинские и химические отходы.