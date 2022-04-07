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Posted 7 апреля 2022, 07:44

Published 7 апреля 2022, 07:44

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Ростовчане задыхаются от едкого дыма из трубы асфальтового завода в Левенцовке

Ростовчане задыхаются от едкого дыма из трубы асфальтового завода в Левенцовке

7 апреля 2022, 07:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Асфальтовый завод, деятельность которого была приостановлена на три месяца, снова начал работать в Левенцовке в Ростове. Местные жители пожаловались RostovGazeta на то, что из трубы предприятия валит едкий черный дым.

Жители Левенцовки долгие годы страдают от сильного, едкого запаха. Они написали множество обращений во всевозможные инстанции. Но борьба активистов против источников вредной вони не приводила к ожидаемым результатам. В районе по-прежнему остается свалка от десятилетнего производства ИП Сайдяна и озеро с химическими отходами, которые источают жуткий запах. Вонь и гул, по словам людей, исходит от производства «Мериноса». Воняют и зарытые отходы незаконной свалки к северу от ТЭЦ. А теперь еще и начал работать асфальтовый завод.

«Асфальтовый завод установили в 2020 году на месте первой локации ИП Сайдяна, на Пескова 17 „Ж“. То есть пока мы боролись с одним вредным производством, которого не должно быть в жилом квартале, появился еще один источник. И теперь в непосредственной близости от ЖК „Пятый элемент“ стоит труба, из которой валит черный дым с соответствующим запахом», — отмечает активист Алексей Берешпалов.

Он подчеркивает, что санитарно-защитная зона у асфальтового завода до жилых домов должна быть 500 метров. И до жилых домов комплекса «Пятый элемент» это расстояние соблюдено.

«Но санитарно-защитная зона рассчитывается на идеальное производство. А у нас же все, как обычно», — констатирует Алексей Берешпалов.

По его словам, больше всего от асфальтового завода страдают жители домов на улице Совхозная. От них до предприятия всего 400 метров.

«Асфальтовый завод — это предприятие второй категории опасности. Надзор за ним, как за ковровой фабрикой „Меринос“, должен осуществлять Росприроднадзор. Но региональное Минприроды не передает эти предприятия в ведение Росприроднадзора», — добавляет активист Роман Колычев.

Ранее RostovGazeta сообщала о несанкционированной свалке со шлагбаумом, на которой активисты обнаружили медицинские и химические отходы.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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