Ростовчане задыхаются от едкого дыма из трубы асфальтового завода в Левенцовке

«Асфальтовый завод установили в 2020 году на месте первой локации ИП Сайдяна, на Пескова 17 „Ж“. То есть пока мы боролись с одним вредным производством, которого не должно быть в жилом квартале, появился еще один источник. И теперь в непосредственной близости от ЖК „Пятый элемент“ стоит труба, из которой валит черный дым с соответствующим запахом», — отмечает активист Алексей Берешпалов.