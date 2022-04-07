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Posted 7 апреля 2022, 09:23

Published 7 апреля 2022, 09:23

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Ростовчане заявили, что люди перестали брать подорожавшие жилье в проседающих домах

Ростовчане заявили, что люди перестали брать подорожавшие жилье в проседающих домах

7 апреля 2022, 09:23
Фото: 1MI.
Жители Ростова-на-Дону заявили, что никому не нужны квартиры в новостройках, несмотря на резкое подорожание, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что город попал на третью строчку рейтинга по росту стоимости на жилье в новостройках. На первых двух позициях находятся Краснодар и Челябинск.

В Ростове цены за год выросли более чем на 56% — с 69,4 тысячи до 108,4 тысячи рублей. В соцсетях местные жители раскритиковали качество новых домов.

«Отдают последнее за некачественные материалы и проседающие дома. Лучше строить дом самим за городом и не кормить москвичей, которые ставят высотки», — пишут пользователи.

«Не понимаю, кто скупает квартиры по таким конским ценам? У людей зарплата около 30 тысяч рублей», — заявили горожане.

«Это просто фейк, не слушайте никого, квартиры никто не берет сейчас. Покупательская способность упала во много раз», — говорится в комментариях.

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#Общество#Новости
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