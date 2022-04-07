Ростовчане заявили, что люди перестали брать подорожавшие жилье в проседающих домах

Posted 7 апреля 2022, 09:23
Published 7 апреля 2022, 09:23
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Напомним, что город попал на третью строчку рейтинга по росту стоимости на жилье в новостройках. На первых двух позициях находятся Краснодар и Челябинск.
В Ростове цены за год выросли более чем на 56% — с 69,4 тысячи до 108,4 тысячи рублей. В соцсетях местные жители раскритиковали качество новых домов.
«Отдают последнее за некачественные материалы и проседающие дома. Лучше строить дом самим за городом и не кормить москвичей, которые ставят высотки», — пишут пользователи.
«Не понимаю, кто скупает квартиры по таким конским ценам? У людей зарплата около 30 тысяч рублей», — заявили горожане.
«Это просто фейк, не слушайте никого, квартиры никто не берет сейчас. Покупательская способность упала во много раз», — говорится в комментариях.