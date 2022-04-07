Убыточная компания без торгов получила 12,2 гектара земли Ростове под спорткомплекс

Всего площадь участка составляет почти 122,1 тысячи квадратных метров (12,2 гектара), на которых застройщик планирует построить школу на три тысячи учеников, детский сад на 180 воспитанников, пансионат на 650 отдыхающих, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детские площадки для дошкольников, спортплощадку, школьный стадион, парк для учеников, подъездную дорогу и стоянку на 420 мест для автомобилей. Дополнительным условием контракта станет запрет субаренды и передачи своих прав и обязанностей другому исполнителю.