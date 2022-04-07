Убыточная компания без торгов получила 12,2 гектара земли Ростове под спорткомплекс

Posted 7 апреля 2022, 15:50
Published 7 апреля 2022, 15:50
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
В среду, 6 апреля, губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о предоставлении ООО «Каскад» земельного участка 61:44:0041316:327 по улице Левобережной в Ростове в аренду без проведения торгов.
Всего площадь участка составляет почти 122,1 тысячи квадратных метров (12,2 гектара), на которых застройщик планирует построить школу на три тысячи учеников, детский сад на 180 воспитанников, пансионат на 650 отдыхающих, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детские площадки для дошкольников, спортплощадку, школьный стадион, парк для учеников, подъездную дорогу и стоянку на 420 мест для автомобилей. Дополнительным условием контракта станет запрет субаренды и передачи своих прав и обязанностей другому исполнителю.
Однако согласно данным системы СПАРК ООО «Каскад», основанное в 2014 году, находится в зоне высокого финансового риска, что свидетельствует о потенциально возможной ликвидации.
Так, индекс финансового риска компании составляет 80 единиц, а индекс должной осмотрительности всего 48 единиц. По документам бенефициаром и руководителем компании является Владимир Талашко.
При этом персонал компании насчитывает всего четыре сотрудника, а чистая прибыль организации в 2021 году ушла в минус на пять тысяч рублей. Доходы по итогам 2020 года составили 489 тысяч рублей, а расходы — 488 тысяч.
Напомним, ранее власти сообщили, что вложат в развитие левого берега Дона больше 22 миллиардов рублей.