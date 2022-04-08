Общественники Ростова обратились к Путину с требованием вернуть выборы мэров в РФ

Сообщается, что в формировании открытого обращения к президенту России Владимиру Путину приняли участие общественники градозащитных движений «Мой Фасад», «Экомост», «Городской Патруль» и «Сохрани Ростов». Все они предложили жителям Ростова-на-Дону принять участие в сборе подписей под обращением к президенту.