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Posted 8 апреля 2022, 07:18

Published 8 апреля 2022, 07:18

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Общественники Ростова обратились к Путину с требованием вернуть выборы мэров в РФ

Общественники Ростова обратились к Путину с требованием вернуть выборы мэров в РФ

8 апреля 2022, 07:18
Фото: 1MI.
Активисты общественных организаций Ростова в области сохранения архитектурного наследия и экологии направили письмо президенту Владимиру Путину, чтобы вернуть прямые выборы мэра, данные об этом появились на портале «Сохрани Ростов».

Сообщается, что в формировании открытого обращения к президенту России Владимиру Путину приняли участие общественники градозащитных движений «Мой Фасад», «Экомост», «Городской Патруль» и «Сохрани Ростов». Все они предложили жителям Ростова-на-Дону принять участие в сборе подписей под обращением к президенту.

В своем письме активисты просят восстановить прямые выборы мэра Ростова, ввести институт обязательной экологической экспертизы, присвоить части зон города природоохранный статус и многое другое.

В тексте письма общественники добавили, что местные застройщики якобы пользуются лазейками в законодательстве, чтобы зарабатывать на каждом свободном квадратном метре Ростова, пренебрегая мнением и интересами населения, нуждающегося в комфортной городской среде.

Ранее активисты обратили внимание на проблемы с опорами Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону.

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