Общественники Ростова обратились к Путину с требованием вернуть выборы мэров в РФ

Posted 8 апреля 2022, 07:18
Published 8 апреля 2022, 07:18
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Сообщается, что в формировании открытого обращения к президенту России Владимиру Путину приняли участие общественники градозащитных движений «Мой Фасад», «Экомост», «Городской Патруль» и «Сохрани Ростов». Все они предложили жителям Ростова-на-Дону принять участие в сборе подписей под обращением к президенту.
В своем письме активисты просят восстановить прямые выборы мэра Ростова, ввести институт обязательной экологической экспертизы, присвоить части зон города природоохранный статус и многое другое.
В тексте письма общественники добавили, что местные застройщики якобы пользуются лазейками в законодательстве, чтобы зарабатывать на каждом свободном квадратном метре Ростова, пренебрегая мнением и интересами населения, нуждающегося в комфортной городской среде.