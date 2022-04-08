В Ростове опровергли информацию об отсутствии реактивов для проведения анализов

Posted 8 апреля 2022, 14:15
Published 8 апреля 2022, 14:15
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Ранее распространилось сообщение о том, что медики-аллергологи в Ростове возможно некоторые направления на анализы не выдают, потому что в лабораториях якобы дефицит рактивов.
В ведомстве отметили, что на данный момент запаса реактивов хватит почти на полгода. Кроме того, сейчас планируется закупка необходимых составляющих для лабораторных анализов еще на год.
Все обращающиеся в медучреждения города жители получают направления на сдачу анализов.
Ранее иностранные производители препаратов гормона щитовидной железы сообщили, что продолжат поставки лекарств. Ближайшая поставка в ростовские аптеки запланирована на апрель.