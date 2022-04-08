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Posted 8 апреля 2022, 14:15

Published 8 апреля 2022, 14:15

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

В Ростове опровергли информацию об отсутствии реактивов для проведения анализов

В Ростове опровергли информацию об отсутствии реактивов для проведения анализов

8 апреля 2022, 14:15
Фото: 1MI.
Информация о том, что у ростовских медработников в лабораториях нет реактивов для проведения анализов, поэтому врачи не могут установить диагноз некоторых заболеваний, не соответствует действительности, сообщили в Управлении здравоохранения города.

Ранее распространилось сообщение о том, что медики-аллергологи в Ростове возможно некоторые направления на анализы не выдают, потому что в лабораториях якобы дефицит рактивов.

В ведомстве отметили, что на данный момент запаса реактивов хватит почти на полгода. Кроме того, сейчас планируется закупка необходимых составляющих для лабораторных анализов еще на год.

Все обращающиеся в медучреждения города жители получают направления на сдачу анализов.

Ранее иностранные производители препаратов гормона щитовидной железы сообщили, что продолжат поставки лекарств. Ближайшая поставка в ростовские аптеки запланирована на апрель.

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