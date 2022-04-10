Жителей Ростовской области вновь предупредили о тумане 11 апреля

Posted 10 апреля 2022, 15:52
Published 10 апреля 2022, 15:52
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Синоптики прогнозируют туман в ночные и утренние часы в понедельник, 11 апреля. При этом небольшой дождь может быть в Шахтах, в остальных районах будет без осадков.
Будет дуть юго-западный ветер с переходом на юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Днем местами ветер усилится до 14 метров в секунду. По области установится теплая погода. Столбики термометра будут показывать днем до +22 градусов.
В донской столице днем воздух прогреется до 24 градусов. В ночные часы минимальная температура составит +9 градусов.
Напомним, с 12 апреля в Ростовской области ожидаются новые похолодания. До этого момента в регионе сохранится теплая погода - до +23 градусов. Со вторника в Ростовской области зарядят дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов.