rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2022, 15:52

Published 10 апреля 2022, 15:52

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Жителей Ростовской области вновь предупредили о тумане 11 апреля

Жителей Ростовской области вновь предупредили о тумане 11 апреля

10 апреля 2022, 15:52
Фото: 1MI.
В Ростовской области вновь ожидается туман, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют туман в ночные и утренние часы в понедельник, 11 апреля. При этом небольшой дождь может быть в Шахтах, в остальных районах будет без осадков.

Будет дуть юго-западный ветер с переходом на юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Днем местами ветер усилится до 14 метров в секунду. По области установится теплая погода. Столбики термометра будут показывать днем до +22 градусов.

В донской столице днем воздух прогреется до 24 градусов. В ночные часы минимальная температура составит +9 градусов.

Напомним, с 12 апреля в Ростовской области ожидаются новые похолодания. До этого момента в регионе сохранится теплая погода - до +23 градусов. Со вторника в Ростовской области зарядят дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов.

Материалы по теме
Ростовский гидрометцентр рассказал об аномальной погоде в апреле в 2022 году
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика