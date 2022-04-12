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Posted 12 апреля 2022,, 10:08

Published 12 апреля 2022,, 10:08

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Аналог вакцины от ротавируса для детей разработают в Ростове

12 апреля 2022, 10:08
Ученые из ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» работают над созданием детской вакцины от ротавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В скором времени будут проведены доклинических исследования препарата. Как говорится в сообщении, вакцина призвана стать альтернативой зарубежным аналогам. Кроме того, ее планируют поставлять в дружественные страны.

Пока в мире используется пентавалентная вакцина от ротавируса «РотаТек» и моновалентный препарат «Ротарикс».

Разрабатываемая в Ростове инактивированная вакцина выгодно отличается от зарубежных по своей безопасности и иммуногенной активности.

Ранее жители Ростова пожаловались на то, что не могут привиться вакциной «Спутник Лайт» от коронавируса. В наличии есть только «Спутник V».

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