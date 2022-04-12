Аналог вакцины от ротавируса для детей разработают в Ростове

Posted 12 апреля 2022,, 10:08
Published 12 апреля 2022,, 10:08
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В скором времени будут проведены доклинических исследования препарата. Как говорится в сообщении, вакцина призвана стать альтернативой зарубежным аналогам. Кроме того, ее планируют поставлять в дружественные страны.
Пока в мире используется пентавалентная вакцина от ротавируса «РотаТек» и моновалентный препарат «Ротарикс».
Разрабатываемая в Ростове инактивированная вакцина выгодно отличается от зарубежных по своей безопасности и иммуногенной активности.
Ранее жители Ростова пожаловались на то, что не могут привиться вакциной «Спутник Лайт» от коронавируса. В наличии есть только «Спутник V».