rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2022, 10:36

Published 12 апреля 2022, 10:36

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Грунтовые дороги на девяти улицах заасфальтируют в Ростове в 2022 году

12 апреля 2022, 10:36
В Ростове-на-Дону дорожники начали асфальтировать грунтовые дороги, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Всего власти планируют в текущем году благоустроить грунтовые дороги на девяти улицах города. Подрядчики на эти работы уже найдены и с ними сейчас заключают контракты.

Грунтовые дороги покроют асфальтом на улицах Разъезд Темерник, Минераловодская, Баграмяна, Кузнечная, Башкирская, Монтажная, а также в переулках Ладожский, Забайкальский и Санаторный.

Асфальтом в общей сложности покроют 24 805 квадратных метров.

Ранее прокуратура обязала власти Ростова отремонтировать разбитые дороги в Октябрьском районе города. По мнению специалистов, в этом районе есть дороги, которые не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. Такое их состояние может стать причиной аварий.

Материалы по теме
Ростовчане попросили ремонтировать дороги вместо строительства очередного ЖК
#Город#Новости
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика