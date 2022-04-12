В Ростове проведут проверку по факту гибели мужчины, застреленного полицейскими

Posted 12 апреля 2022, 13:03
Published 12 апреля 2022, 13:03
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Ранее появилась информация, что в одной из квартир на улице Висаитова мужчина стал вести себя очень странно. Он схватил нож и зарезал скулившую собаку, после чего стал высказывать угрозы в адрес жены и соседей.
Прибывшие правоохранители спасли потерпевших и попытались успокоить ростовчанина, но он бросился на них с ножом. Из-за этого было применено табельное оружие, от полученных ранений мужчина скончался.
«Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка», — пишет Rostov со ссылкой на информацию следствия.