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Posted 12 апреля 2022, 13:03

Published 12 апреля 2022, 13:03

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

В Ростове проведут проверку по факту гибели мужчины, застреленного полицейскими

В Ростове проведут проверку по факту гибели мужчины, застреленного полицейскими

12 апреля 2022, 13:03
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону следствие начало проверку из-за гибели мужчины после нападения на полицейских, заявили в областном УСКР.

Ранее появилась информация, что в одной из квартир на улице Висаитова мужчина стал вести себя очень странно. Он схватил нож и зарезал скулившую собаку, после чего стал высказывать угрозы в адрес жены и соседей.

Прибывшие правоохранители спасли потерпевших и попытались успокоить ростовчанина, но он бросился на них с ножом. Из-за этого было применено табельное оружие, от полученных ранений мужчина скончался.

«Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка», — пишет Rostov со ссылкой на информацию следствия.

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