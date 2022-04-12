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Posted 12 апреля 2022, 07:30

Published 12 апреля 2022, 07:30

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Зарплата сотрудников РЖД будет проиндексирована на 5% с 1 мая

Зарплата сотрудников РЖД будет проиндексирована на 5% с 1 мая

12 апреля 2022, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) анонсировал повышение зарплат сотрудникам на 5% с первого мая. Известие об индексации заработных плат озвучил глава РЖД Олег Белозеров в ходе оперативного совещания.

Белозеров заявил, что именно люди всегда были и будут главным приоритетом для Российских железных дорог. РЖД принимают все необходимые решения, чтобы работники чувствовали уверенность и стабильность даже в самых непростых условиях. Компания вводит оперативные меры в ответ на внешние вызовы, поэтому с 1 мая 2022 года запланирована индексация заработной платы на 5%, пишет newsnn.ru.

Стоит напомнить, что это уже вторая индексация зарплат, организованная РЖД в наступившем году. Первая индексация, в результате которой заработные платы выросли на 4,2%, прошла первого марта. Это означает, что с начала года зарплата сотрудников РЖД в общей сложности поднялась более чем на 9%.

Кроме того, индексации подлежат зарплаты работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.

ОАО «РЖД» — государственная вертикально интегрированная компания России, которая владеет инфраструктурой общего пользования и выступает самым крупным перевозчиком российской сети железных дорог. Холдинг начал свою работу в 2003 году на базе Министерства путей сообщения РФ. Владельцем полного пакета акций компании является государство. Согласно Федеральному закону от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» Кабинет министров РФ от лица государства выступает полномочным акционером Российских железных дорог.

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