Зарплата сотрудников РЖД будет проиндексирована на 5% с 1 мая

Posted 12 апреля 2022, 07:30
Published 12 апреля 2022, 07:30
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Белозеров заявил, что именно люди всегда были и будут главным приоритетом для Российских железных дорог. РЖД принимают все необходимые решения, чтобы работники чувствовали уверенность и стабильность даже в самых непростых условиях. Компания вводит оперативные меры в ответ на внешние вызовы, поэтому с 1 мая 2022 года запланирована индексация заработной платы на 5%, пишет newsnn.ru.
Стоит напомнить, что это уже вторая индексация зарплат, организованная РЖД в наступившем году. Первая индексация, в результате которой заработные платы выросли на 4,2%, прошла первого марта. Это означает, что с начала года зарплата сотрудников РЖД в общей сложности поднялась более чем на 9%.
Кроме того, индексации подлежат зарплаты работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.
ОАО «РЖД» — государственная вертикально интегрированная компания России, которая владеет инфраструктурой общего пользования и выступает самым крупным перевозчиком российской сети железных дорог. Холдинг начал свою работу в 2003 году на базе Министерства путей сообщения РФ. Владельцем полного пакета акций компании является государство. Согласно Федеральному закону от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» Кабинет министров РФ от лица государства выступает полномочным акционером Российских железных дорог.