Зарплата сотрудников РЖД будет проиндексирована на 5% с 1 мая

Белозеров заявил, что именно люди всегда были и будут главным приоритетом для Российских железных дорог. РЖД принимают все необходимые решения, чтобы работники чувствовали уверенность и стабильность даже в самых непростых условиях. Компания вводит оперативные меры в ответ на внешние вызовы, поэтому с 1 мая 2022 года запланирована индексация заработной платы на 5%, пишет newsnn.ru.