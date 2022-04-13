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Posted 13 апреля 2022,, 15:12

Published 13 апреля 2022,, 15:12

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Германист Белов прокомментировал критику в адрес Шольца

13 апреля 2022, 15:12
Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов объяснил слова лидера немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридриха Мерца. Последний потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца рассказать немцам правду о той ситуации, в которой оказалась страна из-за санкций против РФ.

По словам Белова, сегодня в Германии назрел ряд вопросов, в том числе по прекращению поставок российского угля. Кроме того, в стране обсуждаются вероятные последствия отказа от поставок российского газа, а также изучается план о чрезвычайной ситуации в случае его дефицита. Об этом пишет NEWS.ru.

«Какую правду хочет услышать Мерц — вопрос к нему. Это стандартная работа главы оппозиционной фракции. Ничего удивительного. Если бы Мерц конкретно сказал, что ему не хватает в работе правительства, какие меры надо принимать. Пусть делает конкретные заявления от фракции», — отметил Белов.

Эксперт добавил, что жители Германии раздражены ростом цен на продукты питания (по ряду товаров они увеличились на 20–30%), инфляцией, а также потоком беженцев с Украины. Белов отметил, что, по официальной статистике, их прибыло более 350 тысяч.

«Беженцы с Украины свободно перемещаются по территории Евросоюза, сколько реально находится в стране — никому неизвестно, в любом случае меньше, чем в Польше. Беженцы, даже при всем уважительном отношении к ним, вызывают не только положительные чувства, это тоже факт. Мерц на этом играет и пытается повысить свою популярность. Рост цен и инфляцию в стране никто не отрицает, этого никто не скрывает», — заключил эксперт.

#Политика#Новости
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