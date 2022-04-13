Германист Белов прокомментировал критику в адрес Шольца

Posted 13 апреля 2022,, 15:12
Published 13 апреля 2022,, 15:12
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам Белова, сегодня в Германии назрел ряд вопросов, в том числе по прекращению поставок российского угля. Кроме того, в стране обсуждаются вероятные последствия отказа от поставок российского газа, а также изучается план о чрезвычайной ситуации в случае его дефицита. Об этом пишет NEWS.ru.
«Какую правду хочет услышать Мерц — вопрос к нему. Это стандартная работа главы оппозиционной фракции. Ничего удивительного. Если бы Мерц конкретно сказал, что ему не хватает в работе правительства, какие меры надо принимать. Пусть делает конкретные заявления от фракции», — отметил Белов.
Эксперт добавил, что жители Германии раздражены ростом цен на продукты питания (по ряду товаров они увеличились на 20–30%), инфляцией, а также потоком беженцев с Украины. Белов отметил, что, по официальной статистике, их прибыло более 350 тысяч.
«Беженцы с Украины свободно перемещаются по территории Евросоюза, сколько реально находится в стране — никому неизвестно, в любом случае меньше, чем в Польше. Беженцы, даже при всем уважительном отношении к ним, вызывают не только положительные чувства, это тоже факт. Мерц на этом играет и пытается повысить свою популярность. Рост цен и инфляцию в стране никто не отрицает, этого никто не скрывает», — заключил эксперт.