Германист Белов прокомментировал критику в адрес Шольца

«Беженцы с Украины свободно перемещаются по территории Евросоюза, сколько реально находится в стране — никому неизвестно, в любом случае меньше, чем в Польше. Беженцы, даже при всем уважительном отношении к ним, вызывают не только положительные чувства, это тоже факт. Мерц на этом играет и пытается повысить свою популярность. Рост цен и инфляцию в стране никто не отрицает, этого никто не скрывает», — заключил эксперт.