Еще 330 человек в Ростовской области заразились COVID-19

Posted 14 апреля 2022, 09:20
Published 14 апреля 2022, 09:20
Modified 18 сентября 2022, 15:03
Updated 18 сентября 2022, 15:03
Стоит отметить, что это самый низкий суточный показатель заболеваемости за последний месяц. На 14 апреля в регионе число инфицированных достигло 369 554.
Постепенно снижается и показатель заболеваемости. На данный момент он составил 8794 на 100 жителей. А коэффициент распространения - 0,67.
По прежнему самое большое количество заболевших за сутки фиксируют в Ростове. Так, на 14 апреля там выявили 78 человек с положительными ПЦР-тестами.
За прошедшие сутки ковид унес жизни еще пятерых жителей Ростовской области. Среди них три женщины в возрасте от 70 до 80 лет, а также двое мужчин, которым было 68 и 76 лет.
Напомним, ростовские ученые создали аналог вакцины от ротавируса для детей. Уже в ближайшее время стартуют ее доклинические испытания. Препарат заменит в России зарубежные аналоги «РотаТек» и «Ротарикс». Кроме того, он будет экспортироваться в дружественные страны.