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Posted 14 апреля 2022, 09:20

Published 14 апреля 2022, 09:20

Modified 18 сентября 2022, 15:03

Updated 18 сентября 2022, 15:03

Еще 330 человек в Ростовской области заразились COVID-19

Еще 330 человек в Ростовской области заразились COVID-19

14 апреля 2022, 09:20
Фото: 1MI.
За минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 330 жителей Ростовской области, сообщили в облправительстве.

Стоит отметить, что это самый низкий суточный показатель заболеваемости за последний месяц. На 14 апреля в регионе число инфицированных достигло 369 554.

Постепенно снижается и показатель заболеваемости. На данный момент он составил 8794 на 100 жителей. А коэффициент распространения - 0,67.

По прежнему самое большое количество заболевших за сутки фиксируют в Ростове. Так, на 14 апреля там выявили 78 человек с положительными ПЦР-тестами.

За прошедшие сутки ковид унес жизни еще пятерых жителей Ростовской области. Среди них три женщины в возрасте от 70 до 80 лет, а также двое мужчин, которым было 68 и 76 лет.

Напомним, ростовские ученые создали аналог вакцины от ротавируса для детей. Уже в ближайшее время стартуют ее доклинические испытания. Препарат заменит в России зарубежные аналоги «РотаТек» и «Ротарикс». Кроме того, он будет экспортироваться в дружественные страны.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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