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Posted 14 апреля 2022, 06:32

Published 14 апреля 2022, 06:32

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Минобороны предупредило Киев об ударах в случае продолжения атак по территории России

14 апреля 2022, 06:32
Россия нанесет ответный удар, если Украина продолжит атаковать российские территории и совершать диверсии, сообщили в Минобороны.

По словам представителя министерства Игоря Конашенкова, выявлены попытки Украины совершить диверсии. Он добавил, что если это не прекратится, то Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятий решений.

Речь в этом случае идет и о Киеве. На данный момент российская армия воздерживается от таких мер.

Ранее авиаудары ВСУ назвали причинами крупного пожара на нефтебазе в Белгороде. Тогда два вертолета перелетели через границу и нанесли ракетные удары.

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