Незаконные ларьки в Ростове оставят в покое до конца 2022 года

Стоит отметить, что вопрос по введению подобного моратория был рассмотрен месяц назад губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В плане по развитию территорий в условиях санкций предлагалось на срок до 2023 года ввести временных запрет на снос незаконно установленных палаток и ларьков.