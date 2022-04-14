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Posted 14 апреля 2022, 08:18

Published 14 апреля 2022, 08:18

Modified 1 октября, 13:01

Updated 1 октября, 13:01

Незаконные ларьки в Ростове оставят в покое до конца 2022 года

14 апреля 2022, 08:18
Мораторий на ликвидацию незаконных ларьков до конца 2022 года решили ввести власти Ростова-на-Дону в рамках второго пакета мер поддержки для бизнеса, сообщает пресс-служба мэрии города.

Стоит отметить, что вопрос по введению подобного моратория был рассмотрен месяц назад губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В плане по развитию территорий в условиях санкций предлагалось на срок до 2023 года ввести временных запрет на снос незаконно установленных палаток и ларьков.

Теперь данное предложение было рассмотрено в штабе по повышению устойчивости экономики Ростова.

Ранее стало известно, что городские власти Ростова с начала года убрали 174 незаконных киосков. Из них 12 ларьков продавали контрафактную табачную продукцию. Власти также запланировали убрать в ближайшее время еще 396 ларьков.

#Город#Новости
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