Признание здравниц субъектами бизнеса позволит получать им госпомощь

Posted 14 апреля 2022, 17:45
Published 14 апреля 2022, 17:45
Modified 18 сентября 2022, 15:03
Updated 18 сентября 2022, 15:03
Соответствующий законодательный проект был подготовлен депутатами от Краснодарского края Иваном Демченко и Натальей Костенко. Об этом сообщает infox.ru. За последнее десятилетие количество санаториев и здравниц уменьшилось практически на треть.
Отмечается, что статус МСП даст возможность здравницам участвовать в программах льготного кредитования, рефинансировать взятые ранее займы, оформлять отсрочки по оплате кредитов.