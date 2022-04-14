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Posted 14 апреля 2022, 17:45

Published 14 апреля 2022, 17:45

Modified 18 сентября 2022, 15:03

Updated 18 сентября 2022, 15:03

Признание здравниц субъектами бизнеса позволит получать им госпомощь

Признание здравниц субъектами бизнеса позволит получать им госпомощь

14 апреля 2022, 17:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Российские здравницы понесли ущерб в связи с кризисом, вызванным пандемией. В настоящее время они нуждаются в поддержке государства. Для обеспечения доступа к помощи их предложили признать субъектами малого и среднего бизнеса.

Соответствующий законодательный проект был подготовлен депутатами от Краснодарского края Иваном Демченко и Натальей Костенко. Об этом сообщает infox.ru. За последнее десятилетие количество санаториев и здравниц уменьшилось практически на треть.

Отмечается, что статус МСП даст возможность здравницам участвовать в программах льготного кредитования, рефинансировать взятые ранее займы, оформлять отсрочки по оплате кредитов.

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