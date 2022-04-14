Семь человек пострадали при обстреле граничащей с Украиной Брянской области

Posted 14 апреля 2022, 11:52
Published 14 апреля 2022, 11:52
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
По данным издания, всего после инцидента в больницу доставили семерых человек. В том числе ребенок с беременной матерью, несовершеннолетний получил серьезные ранения.
«В тяжелом состоянии также находятся двое взрослых, остальные — в среднем состоянии. В школах отменили все занятия», — говорится в публикации.
Отмечается, что зафиксировали атаку двумя снарядами по району. Сам район граничит с Черниговской областью Украины, на этой территории проживают около 25 тысяч человек.
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