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Posted 14 апреля 2022, 11:52

Published 14 апреля 2022, 11:52

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Семь человек пострадали при обстреле граничащей с Украиной Брянской области

Семь человек пострадали при обстреле граничащей с Украиной Брянской области

14 апреля 2022, 11:52
Фото: 1MI
Климовски район Брянской области подвергся обстрелу, из-за чего пострадали семь мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из больницы.

По данным издания, всего после инцидента в больницу доставили семерых человек. В том числе ребенок с беременной матерью, несовершеннолетний получил серьезные ранения.

«В тяжелом состоянии также находятся двое взрослых, остальные — в среднем состоянии. В школах отменили все занятия», — говорится в публикации.

Отмечается, что зафиксировали атаку двумя снарядами по району. Сам район граничит с Черниговской областью Украины, на этой территории проживают около 25 тысяч человек.

Ранее Минобороны предупредило Киев об ударах в случае продолжения атак по территории России.

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