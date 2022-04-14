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Posted 14 апреля 2022, 09:25

Published 14 апреля 2022, 09:25

Modified 1 октября, 13:28

Updated 1 октября, 13:28

Специалисты сообщили о возможных подтоплениях Ростова и Батайска в апреле

14 апреля 2022, 09:25
Критического повышения уровня воды в реке Дон не будет в ближайшие месяцы, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Ранее синоптики сообщили, что апрель может стать рекордным по количеству осадков в Ростовской области. Однако специалисты считают, что это никак не повлияет на уровне воды в реках и водоемах региона.

Стоит отметить, что за последние 10 лет уровни половодья вследствие маловодности Дона, а также малых рек региона, были в пределах нормы либо ниже.

Синоптики прогнозируют, что уровни весеннего половодья в текущем году также не будут выше, чем в предыдущие годы. Однако специалисты сообщают о некоторых рисках, связанных с нагонными явлениями и сильными дождями, которые могут подтопить Ростов и Батайск.

Напомним, в марте в правительстве Ростовской области предупредили, что из-за сильного ветра и дождей этой весной в пяти районах в низовьях Дона есть риск затопления. Максимальный подъем уровня воды составит 30-50 сантиметров от нынешних показателей.

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