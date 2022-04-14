Специалисты сообщили о возможных подтоплениях Ростова и Батайска в апреле

Синоптики прогнозируют, что уровни весеннего половодья в текущем году также не будут выше, чем в предыдущие годы. Однако специалисты сообщают о некоторых рисках, связанных с нагонными явлениями и сильными дождями, которые могут подтопить Ростов и Батайск.