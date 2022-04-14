Стало известно, почему в морге Ростовской области резко увеличилось число трупов

Posted 14 апреля 2022, 11:57
Published 14 апреля 2022, 11:57
Modified 18 сентября 2022, 15:03
Updated 18 сентября 2022, 15:03
По его словам, в 2018 году полицейские Каменск-Шахтинска стали выписывать направления на вскрытие всех умерших на дому. В том числе и тех, кто умер от неизлечимых болезней или из-за преклонного возраста. В 2020 году СМИ писали о том, что в морге «Бюро судебно-медицинской экспертизы» более 70% тел оказалось в возрасте старше 96 лет. Руководством морга подчеркивалось, что тела людей глубоко преклонного возраста без признаков насильственной смерти не относятся к профилю деятельности судмедэкспертов. Но отказать во вскрытии морг был не вправе при наличии направления от служб правопорядка.
«Будучи главврачом больницы, я позволил патологоанатомам без вскрытия таких усопших выдавать медицинские свидетельства, что прописано законом. Но в 2019 году из-за этого на меня завели уголовное дело и сняли с должности», - отмечает Андрей Лиманов.
По решению суда, доктору назначен штраф. Он не согласен с таким решением и собирается отстаивать свою правоту.
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