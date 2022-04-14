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Posted 14 апреля 2022, 11:57

Published 14 апреля 2022, 11:57

Modified 18 сентября 2022, 15:03

Updated 18 сентября 2022, 15:03

Стало известно, почему в морге Ростовской области резко увеличилось число трупов

14 апреля 2022, 11:57
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Алгоритм получения жителями Каменск-Шахтинского свидетельства о смерти родственника изменили в 2018 году. На вскрытие стали отправлять всех умерших по естественным причинам на дому, сообщил RostovGazeta бывший главный врач ЦГБ Каменск-Шахтинска, анестезиолог-реаниматолог Андрей Лиманов.

По его словам, в 2018 году полицейские Каменск-Шахтинска стали выписывать направления на вскрытие всех умерших на дому. В том числе и тех, кто умер от неизлечимых болезней или из-за преклонного возраста. В 2020 году СМИ писали о том, что в морге «Бюро судебно-медицинской экспертизы» более 70% тел оказалось в возрасте старше 96 лет. Руководством морга подчеркивалось, что тела людей глубоко преклонного возраста без признаков насильственной смерти не относятся к профилю деятельности судмедэкспертов. Но отказать во вскрытии морг был не вправе при наличии направления от служб правопорядка.

«Будучи главврачом больницы, я позволил патологоанатомам без вскрытия таких усопших выдавать медицинские свидетельства, что прописано законом. Но в 2019 году из-за этого на меня завели уголовное дело и сняли с должности», - отмечает Андрей Лиманов.

По решению суда, доктору назначен штраф. Он не согласен с таким решением и собирается отстаивать свою правоту.

«Не резиновый»: почему морг в Каменске переполнен трупами
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#Общество#Эксклюзив#Новости
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