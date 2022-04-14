Стало известно, почему в морге Ростовской области резко увеличилось число трупов

По его словам, в 2018 году полицейские Каменск-Шахтинска стали выписывать направления на вскрытие всех умерших на дому. В том числе и тех, кто умер от неизлечимых болезней или из-за преклонного возраста. В 2020 году СМИ писали о том, что в морге «Бюро судебно-медицинской экспертизы» более 70% тел оказалось в возрасте старше 96 лет. Руководством морга подчеркивалось, что тела людей глубоко преклонного возраста без признаков насильственной смерти не относятся к профилю деятельности судмедэкспертов. Но отказать во вскрытии морг был не вправе при наличии направления от служб правопорядка.