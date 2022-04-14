В элитном доме в Ростове два дилера оборудовали нарколабораторию

Posted 14 апреля 2022, 17:26
Published 14 апреля 2022, 17:26
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли работу лаборатории, которая специализировалась на производстве наркотических веществ синтетического происхождения.
В пресс-службе рассказали, что два жителя Ростова-на-Дону занимались не только реализацией, но и изготовлением наркотических веществ для нелегального интернет-магазина. Правоохранители выяснили, что ростовчане реализовывали свой товар с помощью закладок.
В ведомстве уточнили, что для работы лаборатории горожане арендовали элитный дом с работающей системой видеонаблюдения. Мужчины рассчитывали, что подобные меры позволят им скрыть свою преступную деятельность. Однако сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления ровно в тот момент, когда мужчины занимались изготовлением наркотических веществ. Также в принадлежащем им автомобиле и на месте жительства были обнаружены более 1,2 килограмма наркотиков, часть из них уже была готова к последующей продаже.
В данный момент против задержанных ростовчан возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
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