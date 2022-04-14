В элитном доме в Ростове два дилера оборудовали нарколабораторию

В ведомстве уточнили, что для работы лаборатории горожане арендовали элитный дом с работающей системой видеонаблюдения. Мужчины рассчитывали, что подобные меры позволят им скрыть свою преступную деятельность. Однако сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления ровно в тот момент, когда мужчины занимались изготовлением наркотических веществ. Также в принадлежащем им автомобиле и на месте жительства были обнаружены более 1,2 килограмма наркотиков, часть из них уже была готова к последующей продаже.